|
Облдума утвердила бюджет Тамбовской области на 2026 год с дефицитом 5,5 млрд рублей
Вчера, 17:05
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании 19 декабря приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы областной казны составят 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб., дефицит бюджета запланирован на уровне 5,5 млрд руб.
Как отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, бюджет на предстоящие три года сохраняет выраженную социальную направленность. По его словам, в 2026 году более 63% всех расходов предполагается направить на социальную сферу.
В числе ключевых приоритетов бюджета названы выполнение социальных обязательств перед жителями области, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, а также реализация национальных проектов и федеральных программ.
Впервые параметры бюджета региона на 2026 год депутаты одобрили в конце ноября — тогда документ был принят в первом чтении. В декабре в ходе прямой линии глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что региональным властям необходимо нарастить объём бюджета как по доходам, так и по расходам до 100 млрд руб. По словам губернатора, достижение этого показателя он считает реалистичным.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.