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Бюджет Тамбовской области на 2025 год: доходы — 58 млрд рублей, дефицит — 800 млн рублей

Сегодня, 09:07
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Бюджет Тамбовской области на 2025 год: доходы — 58 млрд рублей, дефицит — 800 млн рублейВ Тамбовскую областную Думу поступил проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно представленным документам, доходы области в следующем году запланированы на уровне 57,97 млрд рублей, а расходы составят 58,8 млрд рублей, что формирует дефицит бюджета в размере 800 млн рублей.

Проект бюджета включает следующие ключевые параметры. Ожидается, что собственные доходы региона составят 45,7 млрд рублей, а безвозмездные поступления из федерального бюджета добавят ещё 12,2 млрд рублей. В то же время предельный уровень государственного долга области к началу 2026 года не должен превысить 18,6 млрд рублей.

Основные направления расходов остаются социально ориентированными. Проект бюджета предусматривает:

-реализацию национальных проектов;
-поддержку семей с детьми, включая универсальные пособия;
-увеличение заработной платы для работников бюджетной сферы;
-дополнительные меры социальной поддержки для различных категорий граждан.

С 1 января 2025 года планируется повысить минимальный размер оплаты труда в бюджетной сфере до 22 440 рублей. Также бюджет сохраняет финансирование на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также страхование неработающего населения.

Проект бюджета на 2025 год показывает снижение доходов по сравнению с текущим годом. Для сравнения: первоначально бюджет 2024 года был принят с доходами в 66,29 млрд рублей, расходами в 66,38 млрд рублей и дефицитом в 239 млн рублей. После изменений эти показатели возросли, достигнув 72,5 млрд рублей доходов, 74,96 млрд рублей расходов и увеличенного дефицита — 2,5 млрд рублей.

Несмотря на запланированный дефицит, областное правительство заверяет, что в бюджете на 2025 год предусмотрены все необходимые средства для выполнения обязательств перед населением и для поддержания основных направлений развития региона.
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