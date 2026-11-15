«Стоимость проезда в Тамбове является одной из низких по сравнению с соседними регионами», — отметили в ведомстве.

С 1 декабря 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Тамбова увеличится на четыре рубля. Поездка при оплате банковской картой будет стоить 34 рубля вместо 30, наличными — 36 рублей вместо 32. Новые тарифы также установят для пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области.Повышение стоимости проезда региональные власти объяснили ростом расходов перевозчиков. По данным департамента цен и тарифов, при пересмотре тарифов учитывались подорожание дизельного топлива на 40%, увеличение стоимости бензина и запчастей, а также повышение минимального размера оплаты труда.При этом предложения транспортных компаний были существенно выше утверждённых тарифов. По расчётам перевозчиков, средняя себестоимость одной поездки в городском автобусе в 2027 году должна составить 47,69 рубля. После проверки представленных документов департамент снизил расчётные показатели.Для сравнения, в Липецке поездка обходится в 35–40 рублей в зависимости от способа оплаты, в Пензе — в 40 рублей, в Рязани — в 35–37 рублей, а в Смоленске — в 37–39 рублей.Изменятся тарифы и на автобусных маршрутах за пределами города. В пригородном сообщении стоимость проезда составит 3,74 рубля за километр при безналичной оплате и 3,90 рубля при расчёте наличными. На междугородных маршрутах внутри области установят тарифы 3,90 и 4,07 рубля за километр соответственно.Также пропорционально увеличится стоимость льготных месячных проездных билетов для студентов и школьников на пригородных маршрутах.Предыдущая индексация тарифов состоялась 1 декабря 2025 года. Тогда стоимость поездки выросла на три рубля — до 30 рублей при безналичной оплате и 32 рублей наличными.Одновременно в Тамбовской области реализуется программа обновления общественного транспорта. В конце 2025 года правительство России предусмотрело для региона почти 391 млн рублей федерального софинансирования на три года.Средства планируется направить на приобретение около 50 автобусов на газомоторном топливе для Тамбовской агломерации. С учётом средств регионального бюджета общий объём финансирования программы приближается к 1 млрд рублей.