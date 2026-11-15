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В Тамбове с 1 декабря проезд подорожает до 34–36 рублей
Вчера, 20:04
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С 1 декабря 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Тамбова увеличится на четыре рубля. Поездка при оплате банковской картой будет стоить 34 рубля вместо 30, наличными — 36 рублей вместо 32. Новые тарифы также установят для пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области.
Повышение стоимости проезда региональные власти объяснили ростом расходов перевозчиков. По данным департамента цен и тарифов, при пересмотре тарифов учитывались подорожание дизельного топлива на 40%, увеличение стоимости бензина и запчастей, а также повышение минимального размера оплаты труда.
При этом предложения транспортных компаний были существенно выше утверждённых тарифов. По расчётам перевозчиков, средняя себестоимость одной поездки в городском автобусе в 2027 году должна составить 47,69 рубля. После проверки представленных документов департамент снизил расчётные показатели.
«Стоимость проезда в Тамбове является одной из низких по сравнению с соседними регионами», — отметили в ведомстве.
Для сравнения, в Липецке поездка обходится в 35–40 рублей в зависимости от способа оплаты, в Пензе — в 40 рублей, в Рязани — в 35–37 рублей, а в Смоленске — в 37–39 рублей.
Изменятся тарифы и на автобусных маршрутах за пределами города. В пригородном сообщении стоимость проезда составит 3,74 рубля за километр при безналичной оплате и 3,90 рубля при расчёте наличными. На междугородных маршрутах внутри области установят тарифы 3,90 и 4,07 рубля за километр соответственно.
Также пропорционально увеличится стоимость льготных месячных проездных билетов для студентов и школьников на пригородных маршрутах.
Предыдущая индексация тарифов состоялась 1 декабря 2025 года. Тогда стоимость поездки выросла на три рубля — до 30 рублей при безналичной оплате и 32 рублей наличными.
Одновременно в Тамбовской области реализуется программа обновления общественного транспорта. В конце 2025 года правительство России предусмотрело для региона почти 391 млн рублей федерального софинансирования на три года.
Средства планируется направить на приобретение около 50 автобусов на газомоторном топливе для Тамбовской агломерации. С учётом средств регионального бюджета общий объём финансирования программы приближается к 1 млрд рублей.
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