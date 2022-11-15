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На пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте

Сегодня, 11:20
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На пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте С 1 декабря в Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте на 5 рублей за поездку. При оплате проезда наличными стоимость поездки составит 25 рублей, при безналичной оплате поездка обойдётся в 23 рубля.

Последнее повышение тарифа происходило несколько лет назад. По мнению перевозчиков, новый тариф позволит минимизировать рост стоимости топлива и запасных частей, чтобы повысить безопасность и комфорт перевозок.

Стоит отметить, что до момента принятия решения не было масштабных обсуждений данного вопроса.
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На пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте

Сегодня, 11:20
0
С 1 декабря в Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте на 5 рублей за поездку. При оплате проезда наличными стоимость поездки составит 25 рублей, при безналичной оплате поездка обойдётся в 23 рубля.

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