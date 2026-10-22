Тамбовской области бензин за неделю подешевел более чем на 5 рублей Комментариев: 0



В процентном выражении снижение составило 6,2% для АИ-92 и 5,8% для АИ-95.



Средняя стоимость автомобильного бензина в регионе за неделю уменьшилась с 87,88 до 83,31 рубля за литр, то есть на 5,2%. Дизельное топливо подешевело на 1,84 рубля — до 85,39 рубля за литр.



В соседней Липецкой области снижение оказалось менее заметным. АИ-92 подешевел на 66 копеек — до 72,95 рубля, АИ-95 — на 55 копеек, до 80,51 рубля. Дизельное топливо снизилось в цене на 28 копеек и стоило 80,81 рубля за литр.



В Воронежской области АИ-92 подешевел всего на 8 копеек — до 78,03 рубля, АИ-95 — на 3 копейки, до 85,25 рубля. Дизельное топливо, напротив, подорожало на 5 копеек — до 83,27 рубля.



К 19 октября АИ-92 в Тамбовской области оказался на 36 копеек дешевле, чем в Воронежской. Разница по АИ-95 сократилась до 45 копеек. При этом в Липецкой области обе марки бензина по-прежнему стоят заметно дешевле. В Тамбовской области заметно снизились цены на наиболее востребованные марки бензина. По данным Росстата, с 12 по 19 октября литр АИ-92 подешевел на 5,17 рубля — до 77,67 рубля, а АИ-95 — на 5,29 рубля, до 85,70 рубля.В процентном выражении снижение составило 6,2% для АИ-92 и 5,8% для АИ-95.Средняя стоимость автомобильного бензина в регионе за неделю уменьшилась с 87,88 до 83,31 рубля за литр, то есть на 5,2%. Дизельное топливо подешевело на 1,84 рубля — до 85,39 рубля за литр.В соседней Липецкой области снижение оказалось менее заметным. АИ-92 подешевел на 66 копеек — до 72,95 рубля, АИ-95 — на 55 копеек, до 80,51 рубля. Дизельное топливо снизилось в цене на 28 копеек и стоило 80,81 рубля за литр.В Воронежской области АИ-92 подешевел всего на 8 копеек — до 78,03 рубля, АИ-95 — на 3 копейки, до 85,25 рубля. Дизельное топливо, напротив, подорожало на 5 копеек — до 83,27 рубля.К 19 октября АИ-92 в Тамбовской области оказался на 36 копеек дешевле, чем в Воронежской. Разница по АИ-95 сократилась до 45 копеек. При этом в Липецкой области обе марки бензина по-прежнему стоят заметно дешевле.



