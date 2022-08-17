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Проверить оператора техосмотра по базе РСА через портал Himera Search
Сегодня, 13:31
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Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с таким понятием, как технический осмотр. На сегодняшний день, его можно пройти в большом количестве пунктов по всей стране. Вот только не все из них одинаково хороши и честны со своими клиентами. Перед прохождением ТО, обязательно нужно проверить станции техосмотра по базе РСА, иначе вы можете столкнуться с рядом проблем, а именно:
• Пройденный технический осмотр окажется недействительным;
• Вас обманут и заставят заплатить втридорога;
• В дальнейшем, возникнут проблемы со страховкой, а также полисом ОСАГО;
• В случае ДТП, вам откажут в возмещении ущерба.
Мало кому захочется столкнуться с такими неприятностями, поэтому рекомендуется проверить станцию техосмотра в РСА перед тем, как загонять автомобиль на технический осмотр. Обратимся за разъяснениями и советом к поисковому порталу Himera Search, который способен оперативно предоставить вам всю необходимую информацию об автомобиле, станциях техобслуживания, документах и прочее.
Как проверить станцию ТО в базе РСА?
Известные способы достаточно сложны и не гарантируют правдоподобности результата. Поэтому предпочтительнее воспользоваться все тем же порталом Химера Серч. Здесь получить интересующую вас информацию можно достаточно быстро. Просто подаете заявку за день до техосмотра и с полной уверенностью проходите всю процедуру. Произвести проверку можно в любое время, главное – не забыть это сделать. Если получили подтверждение, то можно смело загонять автомобиль и не переживать, что в случае ДТП вы столкнетесь с вышеперечисленными неприятностями.
Зачем нужно проверять?
На сегодняшний день, развелось довольно много мошенников, причем как в интернете, так и в реальной жизни. Их количество постоянно растет, поэтому от таких неправомерных действий, вас сможет уберечь только своевременная проверка. Допустим, вы прошли техосмотр в малоизвестном сервисе, получили документ и разъезжаете на автомобиле ни о чем не подозревая. Вы попадаете в ДТП, и выясняется, что ваш техосмотр недействителен. Для вас это становится самой настоящей проблемой. Страховая в 100% случаев откажет в возмещении ущерба, и придется производить ремонт за свой счет. Конечно, вы не были к подобному готовы, а ведь таких случаев – много. Нужно было всего-то предварительно проверить оператора ТО в реестре и убедиться, что он работает официально и имеет соответствующую лицензию.
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