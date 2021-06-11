A1Capitals - фундаментальные факторы для технического трейдера Комментариев: 0

Есть два важных способа торговли или анализа финансовых рынков — фундаментальный анализ и технический анализ. Оба они значительно дополняют друг друга. Часто бывает, что идеальный технический прогноз является ошибочным из-за серьезных экономических или политических событий.



Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ учитывает политико-экономические условия и другие события для прогнозирования будущей цены финансового актива. Он концентрируется на экономических, социальных и политических событиях, которые стимулируют спрос и предложение. В основном трейдеры используют такие показатели, как процентные ставки, уровень безработицы, поскольку они очень важны для прогнозирования будущего движения цен. Участники финансовых рынков анализируют прошлые и настоящие состояния торговых инструментов, для чего изучают информацию о фундаментальных изменениях, происходящих ежедневно во всем мире. На сайтах известных брокеров, как A1capitals



Из обучающего курса A1capitals можно узнать, что цены на валюту, акции, товары и даже криптовалюты движутся, как правило, на основе теории спроса и предложения. То есть на самом базовом уровне стоимость актива повышается, потому что на него существует спрос, и снижается при избыточном предложении. Спрос и предложение очень важны для предсказания будущих движений, но спрогнозировать спрос и предложение не так просто, поскольку они обусловлены еще и рядом других факторов. Углубленно изучить фундаментальный анализ не составит труда, зарегистрировавшись на платформе инвестиционного брокера A1capitals. Команда профессионалов A1capitals создала уникальный обучающий курс для своих клиентов.



Что такое технический анализ?

Теханализ сосредоточен на изучении движения цены. Технические аналитики используют исторические данные для прогнозирования будущей цены. Они считают, что вся текущая рыночная информация отражается в цене каждого финансового актива. Поэтому изучение поведения цены — это все, что им требуется для принятия решения. В техническом анализе считается, что ценовые модели повторяются, и поэтому участники финансовых рынков принимают торговые решения на их основе. Теханализ — это распространенный метод прогнозирования для краткосрочных и среднесрочных трейдеров.



Теханализ исключительно хорошо работает на Форекс, потому что человеческие эмоции или восприятие рынка зачастую вызывают краткосрочные колебания цен на валюту. Для определения тенденций и различных моделей поиска прибыльных входов используются графики. Основная концепция технического анализа заключается в том, что рынки всегда находятся в тренде. Таким образом, способность определять тенденции на самой ранней стадии их развития является ключом к техническому анализу. Теханализ сочетает ценовое действие и импульс для построения графического представления прошлых ценовых действий актива с целью прогнозирования будущих результатов. Технические трейдеры используют для анализа различные инструменты: индикаторы, настройки графиков, геометрические и графические паттерны. И торговый терминал является тем более востребованным, чем больше инструментов он предоставляет пользователям. Торговая платформа A1capitals предлагает: более 30-ти трендовых индикаторов и осцилляторов, более 10 инструментов для рисования, гибкие настройки ценовых графиков. Терминал A1capitals комфортен для всех типов трейдеров.



Новости, оказывающие сильное влияние на движение цены

Различные новостные события по-разному влияют на цену финансового актива в зависимости от типа новостей. Особо значимые:



Данные о занятости (безработица, изменение занятости, NFP)



Экономические данные (ВВП, изменение учетной ставки)



Выступления политиков и спикеров центробанков.





Интрадей-трейдерам, а тем более скальперам, безусловно, стоит следить за выпусками важных новостей, поскольку они могут серьезно повлиять на торговый счет. Так в некоторых парах на Форекс сильные новости вызывают движение цены примерно на 100 пипсов (большинство пар с фунтами стерлингов). Поэтому опытные интрадей-трейдеры не открывают в сделки по крайней мере за 30 минут до и 30 минут после новостей или во время новостей. Если ордер уже открыт, его лучше закрыть или использовать стоп-лосс в соответствии с торговой системой.



Для свинг-трейдеров выход отдельных новостей не так критичен, потому что только несколько новостей могут глобально изменить тренд рынка. В большинстве случаев после значимой новости цена только некоторое время идет против тенденции, а далее снова возвращается в направлении тренда. Правильно выставленный стоп-лосс, безусловно, защитит долгосрочного трейдера.



Независимо от того, насколько идеальным является прогноз с точки зрения теханализа, он может быть ошибочным, если новостные данные говорят об обратном. Предположим, технический анализ находит бычий разворот по паре USD / JPY, но скоро появятся важные новости по доллару США. Если новости оказались плохими для USD, это может стать предвестником того, что доллар вот-вот потеряет свою силу по сравнению с другими валютами. Сетап, который считался верным, не работает, поскольку у доллара США нет силы расти из-за его плохих экономических новостей.



Больше о решающем влиянии политических и экономических факторов можно узнать на индивидуальных консультациях экспертов A1capitals.



Заключение

Техническому трейдеру важно быть в курсе фундаментальных новостей, которые вот-вот произойдут. Поэтому, если в ближайшее время запланирован выход важных новостей, необдуманное открытие ордера может привести к потере депозита. Финрынки полны возможностей и имеют большой потенциал для заработка, практически 24/7. Более того, жизнь не заканчивается с одной упущенной выгодой. Стоит всегда помнить, что Форекс, фондовый, товарно-сырьевой и крипторынок предлагают ежедневно множество прибыльных торговых решений. Но осуществлять их лучше на платформе надежного брокера, такого, как A1capitals. Есть два важных способа торговли или анализа финансовых рынков — фундаментальный анализ и технический анализ. Оба они значительно дополняют друг друга. Часто бывает, что идеальный технический прогноз является ошибочным из-за серьезных экономических или политических событий.Фундаментальный анализ учитывает политико-экономические условия и другие события для прогнозирования будущей цены финансового актива. Он концентрируется на экономических, социальных и политических событиях, которые стимулируют спрос и предложение. В основном трейдеры используют такие показатели, как процентные ставки, уровень безработицы, поскольку они очень важны для прогнозирования будущего движения цен. Участники финансовых рынков анализируют прошлые и настоящие состояния торговых инструментов, для чего изучают информацию о фундаментальных изменениях, происходящих ежедневно во всем мире. На сайтах известных брокеров, как A1capitals https://rucoins.info/news/a1capitals-otzyvy-realno-li-zarabotat-s-brokerom/ , всегда можно найти Экономический календарь для отслеживания самых значимых экономических и политических мировых событий.Из обучающего курса A1capitals можно узнать, что цены на валюту, акции, товары и даже криптовалюты движутся, как правило, на основе теории спроса и предложения. То есть на самом базовом уровне стоимость актива повышается, потому что на него существует спрос, и снижается при избыточном предложении. Спрос и предложение очень важны для предсказания будущих движений, но спрогнозировать спрос и предложение не так просто, поскольку они обусловлены еще и рядом других факторов. Углубленно изучить фундаментальный анализ не составит труда, зарегистрировавшись на платформе инвестиционного брокера A1capitals. Команда профессионалов A1capitals создала уникальный обучающий курс для своих клиентов.Теханализ сосредоточен на изучении движения цены. Технические аналитики используют исторические данные для прогнозирования будущей цены. Они считают, что вся текущая рыночная информация отражается в цене каждого финансового актива. Поэтому изучение поведения цены — это все, что им требуется для принятия решения. В техническом анализе считается, что ценовые модели повторяются, и поэтому участники финансовых рынков принимают торговые решения на их основе. Теханализ — это распространенный метод прогнозирования для краткосрочных и среднесрочных трейдеров.Теханализ исключительно хорошо работает на Форекс, потому что человеческие эмоции или восприятие рынка зачастую вызывают краткосрочные колебания цен на валюту. Для определения тенденций и различных моделей поиска прибыльных входов используются графики. Основная концепция технического анализа заключается в том, что рынки всегда находятся в тренде. Таким образом, способность определять тенденции на самой ранней стадии их развития является ключом к техническому анализу. Теханализ сочетает ценовое действие и импульс для построения графического представления прошлых ценовых действий актива с целью прогнозирования будущих результатов. Технические трейдеры используют для анализа различные инструменты: индикаторы, настройки графиков, геометрические и графические паттерны. И торговый терминал является тем более востребованным, чем больше инструментов он предоставляет пользователям. Торговая платформа A1capitals предлагает: более 30-ти трендовых индикаторов и осцилляторов, более 10 инструментов для рисования, гибкие настройки ценовых графиков. Терминал A1capitals комфортен для всех типов трейдеров.Различные новостные события по-разному влияют на цену финансового актива в зависимости от типа новостей. Особо значимые:Интрадей-трейдерам, а тем более скальперам, безусловно, стоит следить за выпусками важных новостей, поскольку они могут серьезно повлиять на торговый счет. Так в некоторых парах на Форекс сильные новости вызывают движение цены примерно на 100 пипсов (большинство пар с фунтами стерлингов). Поэтому опытные интрадей-трейдеры не открывают в сделки по крайней мере за 30 минут до и 30 минут после новостей или во время новостей. Если ордер уже открыт, его лучше закрыть или использовать стоп-лосс в соответствии с торговой системой.Для свинг-трейдеров выход отдельных новостей не так критичен, потому что только несколько новостей могут глобально изменить тренд рынка. В большинстве случаев после значимой новости цена только некоторое время идет против тенденции, а далее снова возвращается в направлении тренда. Правильно выставленный стоп-лосс, безусловно, защитит долгосрочного трейдера.Независимо от того, насколько идеальным является прогноз с точки зрения теханализа, он может быть ошибочным, если новостные данные говорят об обратном. Предположим, технический анализ находит бычий разворот по паре USD / JPY, но скоро появятся важные новости по доллару США. Если новости оказались плохими для USD, это может стать предвестником того, что доллар вот-вот потеряет свою силу по сравнению с другими валютами. Сетап, который считался верным, не работает, поскольку у доллара США нет силы расти из-за его плохих экономических новостей.Больше о решающем влиянии политических и экономических факторов можно узнать на индивидуальных консультациях экспертов A1capitals.Техническому трейдеру важно быть в курсе фундаментальных новостей, которые вот-вот произойдут. Поэтому, если в ближайшее время запланирован выход важных новостей, необдуманное открытие ордера может привести к потере депозита. Финрынки полны возможностей и имеют большой потенциал для заработка, практически 24/7. Более того, жизнь не заканчивается с одной упущенной выгодой. Стоит всегда помнить, что Форекс, фондовый, товарно-сырьевой и крипторынок предлагают ежедневно множество прибыльных торговых решений. Но осуществлять их лучше на платформе надежного брокера, такого, как A1capitals.



