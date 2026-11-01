Молодёжное правительство Тамбовской области возглавил Иван Чапаксов 0 Председателем Молодёжного правительства Тамбовской области третьего созыва избран Иван Чапаксов. Его заместителем стала Юлия Чугунова. Решение принято 30 октября на первом заседании нового состава консультативного органа при главе региона. Руководство избрали открытым голосованием. Должность

Евгений Первышов проведёт прямую линию с жителями Тамбовской области 18 ноября 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов планирует провести прямую линию с жителями региона 18 ноября в 17:00. Об этом губернатор сообщил на оперативном совещании. Дата пока предварительная. Приём вопросов начнётся 5 ноября. Жители смогут направить обращения по телефону горячей линии, через

Торговые павильоны мешают реставрации исторических «Торговых рядов» в Тамбове 0 Департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области признал, что торговые павильоны, расположенные вплотную к историческому комплексу «Торговые ряды» на улице Коммунальной, препятствуют проведению работ по его сохранению. При этом действующий режим охранной зоны

В Москве у Кремлёвской больницы высадили яблони из Мичуринска 0 У 5-го корпуса Кремлёвской больницы в Москве появился яблоневый сад. Сотрудники медучреждения высадили 30 саженцев, которые передали специалисты ООО «Сады Мичурина» из Тамбовской области, сообщили в Корпорации развития региона. В посадке приняли участие врачи и медицинские сёстры больницы. Для

Тамбовская школа вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе школьных столовых 0 Команда школы № 2 Тамбова заняла третье место в номинации «Лучшая столовая городской школы» на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». Финал проходил в Краснодаре с 26 по 30 октября. О результате сообщила заместитель главы Тамбовской области Татьяна

В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с призывниками 0 В Мичуринске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника. В нём приняли участие представители местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». К будущим военнослужащим обратились ветеран боевых

В Тамбове фестиваль «От истоков — к единству» объединил национальные коллективы нескольких регионов 0 В Тамбовском драматическом театре имени А. В. Луначарского прошла кульминационная программа фестиваля «От истоков — к единству». На сцене выступили народные и фольклорные коллективы, представившие традиции русских, мордвы, татар, цыган и армян. В концерте участвовали артисты из Тамбовской и

В Тамбовской области начали формировать новый состав Молодёжного парламента 0 В Тамбовской области 29 октября стартовал приём заявок в девятый созыв Молодёжного парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Тамбовской областной Думы Алексей Поздняков. Претендовать на участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в регионе. В новый

«РКС-Тамбов» добивается снижения суммы экологического ущерба за счёт реконструкции коллектора 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается спор Росприроднадзора и ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого реке Цне сверхнормативными сбросами с очистных сооружений. Как сообщает деловое издание «Вердикт», к настоящему времени ведомство снизило размер требований с 409,27 млн до

В Тамбове 31 октября откроется акватермальный комплекс «Термы Наутико» 0 В Тамбове 31 октября начнёт работу акватермальный комплекс «Термы Наутико». Об этом сообщается в официальном сообществе комплекса во «ВКонтакте». Оператором объекта на официальном сайте указано ООО «Центр Здоровья — Тамбов». Компания зарегистрирована в Тамбове 19 октября 2026 года для

Максим Чепурнов стал заместителем председателя Тамбовской городской Думы 0 Депутаты Тамбовской городской Думы избрали Максима Чепурнова заместителем председателя горпарламента. Решение приняли на последнем заседании путём тайного голосования, сообщили в городской Думе. Ранее эту должность занимал Валерий Иржанов. В сентябре 2026 года он покинул городской парламент после

Прокуратура назвала загрязнение водоёмов одной из главных экологических проблем Тамбовской области 0 Загрязнение рек и водоёмов остаётся одной из наиболее острых экологических проблем Тамбовской области. Об этом заявили в региональной прокуратуре по итогам коллегии, посвящённой соблюдению природоохранного законодательства. С начала года прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений в экологической

В Мичуринском округе школьники встретились с ветераном-пограничником 0 В музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча учеников 9-го класса Заворонежской средней школы с ветераном-пограничником, участником боевых действий на таджикско-афганской границе Александром Медниковым. Александр Медников — профессиональный военный. В 1989 году он окончил Тамбовское высшее

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками 0 В Мичуринске ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учениками 8-го класса школы № 18. Встречу организовало местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со школьниками пообщались подполковник, кавалер

Команда ТГТУ победила во всероссийском конкурсе научно-популярных маршрутов 0 Команда Тамбовского государственного технического университета заняла первое место в номинации «Технологический прорыв» Всероссийского конкурса «Лучший научно-популярный маршрут». Церемония награждения прошла 21 октября в Министерстве науки и высшего образования России. Всего на конкурс поступило

Тамбовской области бензин за неделю подешевел более чем на 5 рублей 0 В Тамбовской области заметно снизились цены на наиболее востребованные марки бензина. По данным Росстата, с 12 по 19 октября литр АИ-92 подешевел на 5,17 рубля — до 77,67 рубля, а АИ-95 — на 5,29 рубля, до 85,70 рубля. В процентном выражении снижение составило 6,2% для АИ-92 и 5,8% для АИ-95.

Ветераны СВО с инвалидностью смогут досрочно изменить форму получения соцуслуг 0 В Тамбовской области уволенные с военной службы ветераны боевых действий с инвалидностью получили право досрочно изменить форму предоставления набора социальных услуг (НСУ). Ранее при переходе с денежной компенсации на натуральную форму приходилось ждать начала следующего года. Воспользоваться

Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на инфраструктуру для ОЭЗ 0 Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры для будущей особой экономической зоны. Заявку региона одобрило правительство России, сообщил 22 октября губернатор Евгений Первышов по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под

Глава Минстроя Тамбовской области назвал приоритеты развития социальной и городской инфраструктуры 0 Министр строительства Тамбовской области Анзор Пчегатлук рассказал о ключевых направлениях работы ведомства — развитии социальной инфраструктуры, комплексном освоении территорий и жилищном строительстве. В интервью деловому изданию «Вердикт» он отметил, что одним из наиболее значимых событий для

Надежда Сконженко получила вакантный мандат депутата Тамбовской областной Думы 0 Избирательная комиссия Тамбовской области передала вакантный мандат депутата региональной Думы восьмого созыва руководителю областного исполкома «Единой России» Надежде Сконженко. Решение принято 21 октября. Мандат освободился после того, как Алексей Пучнин, избранный в областную Думу по