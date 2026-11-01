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Молодёжное правительство Тамбовской области возглавил Иван Чапаксов
Вчера, 20:10
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Председателем Молодёжного правительства Тамбовской области третьего созыва избран Иван Чапаксов. Его заместителем стала Юлия Чугунова. Решение принято 30 октября на первом заседании нового состава консультативного органа при главе региона.
Руководство избрали открытым голосованием. Должность секретаря заняла Алина Тюлюкина, пресс-секретаря — Алина Родионова. Участники заседания также утвердили регламент и организационную структуру Молодёжного правительства.
В новый состав вошли 24 представителя разных муниципалитетов Тамбовской области. Все они прошли конкурсный отбор, в ходе которого представили собственные проекты в социальной, экономической и общественной сферах. Срок полномочий третьего созыва составит два года.
Примечательно, что председатель и его заместитель связаны с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина. Ранее вуз сообщал, что сразу девять его студентов и выпускников вошли в новый состав Молодёжного правительства.
Молодёжное правительство Тамбовской области действует на общественных началах и не является самостоятельным органом исполнительной власти. Оно выполняет консультативные функции при главе региона, участвует в разработке молодёжных инициатив, подготовке общественно значимых проектов и взаимодействии с общественными организациями.
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