В Тамбове расторгли контракт на ремонт драмтеатра за 121 млн рублей из-за бездействия подрядчика Комментариев: 0



О срыве контракта на оперативном совещании правительства Тамбовской области 2 ноября сообщил Сергей Чеботарёв. По его словам, заказчик в одностороннем порядке расторг договор с подрядной организацией 13 октября.



Конкурс на капитальный ремонт исторического здания на улице Интернациональной, 15, региональная «Единая служба заказчика» объявила в апреле 2026 года. Единственным участником торгов стало зарегистрированное в Выборге ООО «Проспект-В». Контракт заключили 4 июня практически по начальной цене — снижение составило чуть более 12 тыс. рублей.



Подрядчику предстояло отремонтировать фасады и кровлю, заменить окна, восстановить повреждённые и утраченные элементы архитектурного декора. В частности, проект предусматривал воссоздание исторических гербов уездных городов Тамбовской губернии, ранее украшавших фасад театра.



Работы разделили на семь этапов с окончательным сроком исполнения 4 декабря 2027 года. Однако к выполнению первого этапа подрядная организация так и не приступила.



После расторжения договора власти планируют провести новую закупку. Определить подрядчика и заключить с ним контракт рассчитывают до конца декабря 2026 года.



При этом объём бюджетных ассигнований на капитальный ремонт предполагается увеличить до 131,9 млн рублей. Из этой суммы около 39 млн рублей предусмотрено на 2026 год и 92,7 млн рублей — на 2027-й.



Причины, по которым ООО «Проспект-В» не приступило к исполнению контракта, на совещании подробно не раскрыли. Также не сообщалось о предъявлении подрядчику требований об уплате неустойки или направлении материалов для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.



Ранее власти Тамбовской области рассчитывали провести двухлетнюю реставрацию театра в рамках национального проекта «Семья». Первоначально на эти цели предусматривалось около 114,5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. При этом театр планировалось не закрывать на время работ.



Здание Тамбовского драматического театра построено в 1897 году по проекту архитектора Феофила Свирчевского. Его восстановление рассматривается как часть подготовки к празднованию 250-летия образования Тамбовского наместничества, которое будет отмечаться в 2029 году. В Тамбове расторгли контракт на капитальный ремонт областного драматического театра имени А. В. Луначарского стоимостью 121,4 млн рублей. Подрядчик — ООО «Проспект-В» из Ленинградской области — за четыре месяца так и не приступил к работам. Теперь региональным властям предстоит провести новую закупку и найти исполнителя до конца года.О срыве контракта на оперативном совещании правительства Тамбовской области 2 ноября сообщил Сергей Чеботарёв. По его словам, заказчик в одностороннем порядке расторг договор с подрядной организацией 13 октября.Конкурс на капитальный ремонт исторического здания на улице Интернациональной, 15, региональная «Единая служба заказчика» объявила в апреле 2026 года. Единственным участником торгов стало зарегистрированное в Выборге ООО «Проспект-В». Контракт заключили 4 июня практически по начальной цене — снижение составило чуть более 12 тыс. рублей.Подрядчику предстояло отремонтировать фасады и кровлю, заменить окна, восстановить повреждённые и утраченные элементы архитектурного декора. В частности, проект предусматривал воссоздание исторических гербов уездных городов Тамбовской губернии, ранее украшавших фасад театра.Работы разделили на семь этапов с окончательным сроком исполнения 4 декабря 2027 года. Однако к выполнению первого этапа подрядная организация так и не приступила.После расторжения договора власти планируют провести новую закупку. Определить подрядчика и заключить с ним контракт рассчитывают до конца декабря 2026 года.При этом объём бюджетных ассигнований на капитальный ремонт предполагается увеличить до 131,9 млн рублей. Из этой суммы около 39 млн рублей предусмотрено на 2026 год и 92,7 млн рублей — на 2027-й.Причины, по которым ООО «Проспект-В» не приступило к исполнению контракта, на совещании подробно не раскрыли. Также не сообщалось о предъявлении подрядчику требований об уплате неустойки или направлении материалов для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.Ранее власти Тамбовской области рассчитывали провести двухлетнюю реставрацию театра в рамках национального проекта «Семья». Первоначально на эти цели предусматривалось около 114,5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. При этом театр планировалось не закрывать на время работ.Здание Тамбовского драматического театра построено в 1897 году по проекту архитектора Феофила Свирчевского. Его восстановление рассматривается как часть подготовки к празднованию 250-летия образования Тамбовского наместничества, которое будет отмечаться в 2029 году.



