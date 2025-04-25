В Тамбове расторгли контракт на капремонт лицея №21: ищут нового подрядчика 0 В Тамбове в одностороннем порядке расторгли контракт на капитальный ремонт лицея №21. Об этом сообщила министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова в ходе оперативного совещания под руководством врио губернатора Евгения Первышова.

На Тамбовщине ожидаются заморозки до минус 4 градусов 0 Жителей Тамбовской области предупредили о наступлении заморозков в конце апреля. По данным синоптиков, утром 27, 28 и 29 апреля температура воздуха в регионе может опуститься до минус 4 градусов.

От теории к практике: в Тамбове обсудили концепцию правовой политики до 2035 года 0 На базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина состоялась V Международная научная конференция «Актуальный вектор государственно-правовых исследований». Форум, проведённый при поддержке гранта Российского научного фонда № 24-28-00271, вёл разговор о том, как публичная власть

В Тамбове планируют восстановить заброшенный гидроузел для спасения реки Цны 0 Власти Тамбовской области задумались о возрождении важного гидротехнического комплекса у базы отдыха «Ромашково», заброшенного с 1990-х годов. Как сообщили в региональном министерстве экологии, восстановление объекта поможет улучшить состояние реки Цны и предотвратить дальнейшее заболачивание

В Тамбовской области разгорается скандал из-за опасных свалок возле жилых домов 0 Жители сёл Красносвободное и Орловка в Тамбовской области уже несколько лет безуспешно пытаются добиться ликвидации огромных свалок, расположенных буквально в нескольких метрах от их домов и на сельскохозяйственных землях. По данным активистов «Народного фронта», отходы, среди которых строительный

Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии за хищение металлопроката на 103 млн рублей 0 Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову. Его признали виновным в хищении металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По информации объединённой пресс-службы

Патриотизм и подвиг: ветераны Афганистана встретились с учениками школы №18 в Мичуринске 0 В комнате «Боевой Славы» в Мичуринске продолжаются встречи поколений — живые уроки мужества, истории и патриотизма. Очередное мероприятие прошло для учеников 7 класса школы №18. С ребятами встретились ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, военный

Память о Чернобыле: в Жердевке презентовали книгу о земляках-ликвидаторах 0 В преддверии Дня памяти о чернобыльской катастрофе в Жердевской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Опалённые ядерным загаром». Издание посвящено жителям Жердевки — участникам ликвидации последствий радиационных и техногенных катастроф, в первую очередь трагедии на Чернобыльской

Тамбовская область готовится к пожароопасному сезону: выявлены риски, намечены меры 0 В Тамбове прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотрели готовность муниципалитетов региона к весенне-летнему пожароопасному сезону.

Тамбовская область усилит меры охраны на майские праздники 0 В преддверии майских праздников в Тамбовской области принято решение о введении повышенных мер безопасности. Об этом сообщили по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, которое прошло под председательством врио губернатора Евгения Первышова.

Связь времён: ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников в Мичуринске 0 В преддверии Дня Победы в комнате «Боевой Славы» прошла трогательная и важная встреча поколений — ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учащимися 4 класса Кочетовской средней школы. Урок мужества провели подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Николаевич Бабичев и Андрей

Житель самовольно занял берег реки Цны — прокуратура добилась возврата участка государству 0 В селе Питерское Моршанского округа Тамбовской области местный житель самовольно занял участок земли, расположенный в прибрежной зоне реки Цны. Как установила проверка прокуратуры, гражданин оформил 186 квадратных метров земли с нарушениями земельного и водного законодательства.

В Мичуринске мужчина на личной машине сбил четырёх пешеходов — возбуждено уголовное дело 0 Утро 22 апреля в Мичуринске ознаменовалось серьёзным дорожно-транспортным происшествием с участием сотрудника Росгвардии, находившегося в отпуске. Авария произошла около 8:57 на улице Интернациональной, рядом с домом №108. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал

В Тамбове открыли мемориальную доску Николаю Дутову — прославленному спортсмену и тренеру 0 24 апреля 2025 года в Тамбове на фасаде дома №4 по улице Володарского торжественно открыли памятную доску в честь Николая Дутова — легендарного легкоатлета, тренера и участника Олимпийских игр в Токио. Инициатива установки принадлежит его ученикам, при активной поддержке жителей дома, где когда-то

В Рассказове появится образовательный кластер по легкой промышленности — техникум получит 120 миллионов рублей 0 С 2026 года в Тамбовской области начнёт работу новый образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его создание запланировано на базе Индустриально-промышленного техникума в городе Рассказово, который стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ. Об

В Тамбовской области капитально отремонтируют 16 медучреждений в 2025 году 0 В 2025 году в Тамбовской области продолжится масштабная работа по обновлению объектов здравоохранения. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» капитальный ремонт пройдёт сразу в 16 медицинских

Пасхальный груз для бойцов: Мичуринские ветераны снова отправили гуманитарную помощь в зону СВО 0 Ветераны боевых действий из Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают выполнять свою патриотическую миссию, оказывая помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Вот уже

В Тамбове завершается реставрация памятника «Тамбовский колхозник» — символа народного подвига 0 В Тамбове продолжаются работы по восстановлению одного из самых знаковых памятников, посвящённых героизму тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Речь идёт о монументе «Тамбовский колхозник», установленном в 1949 году на пересечении улиц Советской и Мичуринской. Памятник увековечивает

В Тамбове перевозчик подозревается в хищении более 7 миллионов рублей на льготных транспортных картах 0 Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли мошенническую схему, реализованную индивидуальным предпринимателем, осуществлявшим пассажирские перевозки на территории Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств путём

Смертельный инцидент на заводе «Изорок»: в Тамбовской области погиб машинист крана 0 Поздним вечером 16 апреля на предприятии «Изорок» в Тамбовской области произошла трагедия — в кабине грейферного крана в отделении подготовки сырья было обнаружено тело машиниста-крановщика. По предварительным данным, несчастный случай произошёл около 21:00. Работник не подавал признаков жизни,