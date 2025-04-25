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В Тамбове расторгли контракт на капремонт лицея №21: ищут нового подрядчика
В Тамбове в одностороннем порядке расторгли контракт на капитальный ремонт лицея №21. Об этом сообщила министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова в ходе оперативного совещания под руководством врио губернатора Евгения Первышова.
Изначально контракт стоимостью почти 100 миллионов рублей был заключён с ООО «Каскад» ещё в 2023 году. Подрядчику предстояло выполнить масштабный объём работ: отделку стен в классах, на этажах и в актовом зале, монтаж систем водоснабжения и вентиляции. В общей сложности контракт предусматривал выполнение почти 160 этапов работ с начала 2023 года до 30 июня 2025 года.
Однако подрядная организация допустила серьёзные нарушения сроков исполнения обязательств, что стало основанием для расторжения контракта. Согласно опубликованным данным на сайте «Госзакупок», подрядчик обязан вернуть выплаченный ему аванс в размере почти 25 миллионов рублей.
На данный момент лицей №21 находится в поиске нового подрядчика, который сможет завершить начатый капитальный ремонт. Власти обещают ускорить процесс, чтобы восстановить нормальные условия для обучения в кратчайшие сроки.
Фото: Яндекс-карты
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В Тамбове в одностороннем порядке расторгли контракт на капитальный ремонт лицея №21. Об этом сообщила министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова в ходе оперативного совещания под руководством врио губернатора Евгения Первышова.
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