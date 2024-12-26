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В Тамбове расторгли контракт на благоустройство сквера «Семейный»
Благоустройство сквера «Семейный» на улице Тамбовские зори, стоимостью 46 млн рублей, сорвано. По контракту подрядчик, ООО «Стройдомсервис», должен был завершить работы к 20 ноября, но успел выполнить лишь 15% от запланированного.
Администрация города долгое время игнорировала нарушения, пока ситуацию не взяли под контроль активисты «Народного фронта». Они обратились в прокуратуру, после чего МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» расторгло контракт в одностороннем порядке из-за невыполнения условий.
ООО «Стройдомсервис» ранее уже привлекало внимание своей недобросовестностью. Компания нарушила сроки сдачи сквера «Гармония», ради строительства которого был снесён исторический флигель усадьбы Романцовых-Скалон.
Общественность продолжает следить за ситуацией, ожидая от властей информации о дальнейших действиях и мерах ответственности для недобросовестного подрядчика.
Фото: ОНФ
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