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В Тамбове расторгли контракт на благоустройство сквера «Семейный»

Вчера, 14:55
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В Тамбове расторгли контракт на благоустройство сквера «Семейный»Благоустройство сквера «Семейный» на улице Тамбовские зори, стоимостью 46 млн рублей, сорвано. По контракту подрядчик, ООО «Стройдомсервис», должен был завершить работы к 20 ноября, но успел выполнить лишь 15% от запланированного.

Администрация города долгое время игнорировала нарушения, пока ситуацию не взяли под контроль активисты «Народного фронта». Они обратились в прокуратуру, после чего МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» расторгло контракт в одностороннем порядке из-за невыполнения условий.

ООО «Стройдомсервис» ранее уже привлекало внимание своей недобросовестностью. Компания нарушила сроки сдачи сквера «Гармония», ради строительства которого был снесён исторический флигель усадьбы Романцовых-Скалон.

Общественность продолжает следить за ситуацией, ожидая от властей информации о дальнейших действиях и мерах ответственности для недобросовестного подрядчика.

Фото: ОНФ
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