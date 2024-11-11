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Подрядчика оштрафовали за срыв сроков благоустройства сквера «Пионерский» в Тамбове
Прокуратура Ленинского района Тамбова отреагировала на обращение депутата городской Думы от КПРФ Артёма Александрова о неоднократных срывах сроков по контракту на благоустройство сквера «Пионерский» в южной части города. В ходе проверки надзорные органы установили, что подрядчик, ООО «СУ 1», не выполнил ряд обязательств по контракту с МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения», который был заключён в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Прокуратура также выявила недостаточный контроль со стороны заказчика. В связи с этим в адрес МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» было направлено представление с требованием устранить выявленные нарушения. После рассмотрения акта прокурорского реагирования дирекция согласилась с выводами и удовлетворила представление. В адрес ООО «СУ 1» также было направлено требование об уплате неустойки за просрочку.
Из-за затягивания сроков и фактического невыполнения работ контракт был расторгнут, о чём ранее сообщалось на страницах «ПРАВО68». В отношении ООО «СУ 1» возбудили административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и суд наложил на компанию штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, к подрядчику предъявлено требование о неустойке в размере более 4,2 млн рублей.
Депутат Артём Александров ранее уже высказывал обеспокоенность недостаточным контролем за реализацией национальных проектов и муниципальных программ со стороны заказчиков, что вновь подтвердилось в данном случае.
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