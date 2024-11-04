ЦУР Тамбовской области обработал почти две тысячи обращений от жителей за неделю 0 Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области подвел итоги работы за неделю, с 25 по 31 октября, в ходе которой специалисты обработали 1986 обращений жителей, поступивших через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе». ЦУР продолжает эффективно решать вопросы, поступающие от

В Тамбове начался демонтаж недостроенного здания бассейна возле школы № 35 0 В Тамбове начались работы по сносу недостроенного здания бассейна рядом со школой № 35. По данным городской администрации, долгострой, ставший многолетней проблемой для жителей микрорайона «Летка», вскоре полностью уберут. Здание начали строить ещё в 1998 году, однако стройка так и не была

В Тамбове возбуждено дело о срыве сроков благоустройства в сквере Баратынского: прокуратура проверяет подрядчика 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова возбудила административное дело по факту срыва сроков выполнения работ по благоустройству сквера имени Баратынского. Проверка была инициирована после обращения депутата Тамбовской городской думы от КПРФ Артёма Александрова. По данным прокуратуры, подрядчик

Экс-глава Моршанска Алексей Банников назначен на новую должность в сфере образования 0 Алексей Банников, бывший глава города Моршанска в Тамбовской области, получил новое назначение и теперь исполняет обязанности директора областного «Центра психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования». Этот центр находится в ведении регионального министерства образования и

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам 0 Россельхозбанк увеличил процентные ставки по вкладам и накопительным счетам.

РСХБ в Тамбове презентовал инструменты поддержки АПК на семинаре по животноводству 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в работе семинара «Итоги работы отрасли животноводства за 9 месяцев 2024 года. Инновационное развитие животноводства – путь к высокой продуктивности и качественной продукции». Организаторами семинара выступили министерство сельского хозяйства

Мичуринск почтит память участников афганской войны 0 25 декабря исполнится 45 лет с начала ввода советских войск в Афганистан, события, которое стало началом одной из самых тяжелых и долгих военных кампаний СССР за рубежом. С 1979 по 1989 год десятки тысяч советских воинов, включая солдат, офицеров и гражданских специалистов, исполняли свой

Более 1 млрд рублей: с начала года свыше 6,5 тысяч медиков Тамбовской области получили соцвыплаты 0 С января 2024 года специальную социальную выплату в Тамбовской области получили уже 6650 медицинских работников. Отделением Социального фонда России (ОСФР) в регионе было проведено 58 тысяч выплат на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Размер ежемесячной выплаты варьируется в пределах от 4,5 до 50

Два ДТП со смертельным исходом произошли в Тамбовской области 4 ноября 0 В Тамбовской области 4 ноября произошло два серьёзных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли люди. Согласно данным региональной Госавтоинспекции, первая авария случилась на трассе «Воронеж-Тамбов» неподалёку от поворота на Мордово. По предварительной информации, водитель

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября 0 Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, сообщил, что посетит регион уже 6 ноября. В интервью агентству ТАСС он отметил, что выезд в область планируется на следующий день, после того как он соберётся и подготовится к новым обязанностям.

Глава Тамбовской области Максим Егоров ушел в отставку 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о своей отставке и переходе на новое место работы. В видеообращении к жителям региона Егоров сообщил, что ему предложено федеральное назначение, которое он принял. Правительство области подтвердило эту информацию, отметив, что теперь бывший глава

МЧС предупредило жителей Тамбовской области о сильном снеге и штормовом ветре 4 ноября 0 МЧС России по Тамбовской области предупредило местных жителей о резком ухудшении погодных условий 4 ноября. С выходом активного циклона в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, возможен сильный снег, местами до 10 мм. Ожидается образование временного снежного покрова толщиной от 4

Тамбовская область оказалась в «средней группе» по реализации нацпроекта «Производительность труда» 0 По итогам 2023 года Тамбовская область не вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда», а заняла место в «средней группе» вместе с 19 другими субъектами. Данный рейтинг был подготовлен Министерством экономического развития РФ совместно с Федеральным

Суд Тамбовской области принял решение о выдворении двух иностранцев за нарушение миграционного законодательства 0 В Тамбовской области завершилось разбирательство по делу о нарушении миграционного законодательства, в котором фигурантами стали двое граждан из одной из среднеазиатских республик. Тамбовский районный суд признал мужчин виновными в несоблюдении установленных законом требований и постановил их

В Тамбовскую область пришли холода 0 На этой неделе Тамбовская область находится во власти неустойчивой осенней погоды: пасмурное небо, дождевые тучи и прояснения сменяют друг друга, а холодные ночи уже принесли первые заморозки. В пятницу и субботу особенно усилился западный ветер, достигая порывов до 22 м/с.

Глава Тамбовской области проверил ход ремонта теплосетей в Котовске 0 Губернатор Тамбовской области Максим Егоров посетил Котовск, чтобы проконтролировать выполнение своего поручения по устранению проблем с отоплением в доме на улице Посконкина, 8Б. Из-за аварии на теплосетях температура в квартирах снизилась до +18,5 °C. Причиной стало повреждение старых труб,

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных на благоустройство скверов 0 Прокуратура Мичуринска сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении компании ООО «СУ-1» из Липецка по факту хищения более 1,7 млн рублей, выделенных на благоустройство скверов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2023 году организация получила контракт на сумму свыше 29 млн рублей

Скандал с благоустройством сквера Баратынского в Тамбове обостряется: сроки вновь не выполнены 0 В Тамбове продолжает нарастать возмущение жителей вокруг благоустройства сквера Баратынского, - сообщает «ПроТамбов». Первоначально работы должны были завершиться к 1 сентября, но подрядчик ООО «Тамос» расторг контракт, сославшись на невозможность выполнения условий в срок из-за непредвиденных

В Мичуринске возбуждено уголовное дело о хищении средств на нацпроекте «Жилье и городская среда» 0 ОМВД России по городу Мичуринску Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения 1,7 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По информации прокуратуры, дело возбуждено по статье 159 УК РФ, ч. 4, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Личность

Оксана Мордасова возглавила Никифоровский муниципальный округ в Тамбовской области 0 Совет депутатов Никифоровского муниципального округа Тамбовской области единогласно избрал Оксану Мордасову на должность главы округа. Решение о её назначении поддержали все 15 депутатов, как сообщил губернатор Максим Егоров.