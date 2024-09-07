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После вмешательства прокуратуры в Мичуринском округе подрядчик закончил работы по ремонту дороги

7 сентября 2024
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Прокуратура Мичуринского района в ходе проверки соблюдения законодательства о госзакупках выявила нарушения в исполнении муниципального контракта на ремонт дороги «Зеленый Гай – Лесозавод» в Мичуринском муниципальном округе. Контракт с ООО «Регионстройхолдинг» был заключён в мае 2024 года с обязательством завершить работы к июлю, однако проверка в августе показала, что ремонт не был завершён в срок.

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении директора подрядчика по статье 7.32 КоАП РФ за неисполнение обязательств по контракту. Также было вынесено представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено. В настоящее время ремонтные работы завершены.
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