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В Тамбове подрядчик оштрафован на 3,7 миллионов рублей за срыв сроков ремонта дороги
В Тамбове по требованию прокуратуры подрядчик, АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №52», привлечен к ответственности за нарушение сроков выполнения государственного контракта, сообщает «ПроТамбов».
Проверка прокуратуры Октябрьского района показала, что по проекту «Безопасные качественные дороги» Дирекция городских дорог заключила контракт с «ДЭП №52». Сумма контракта составила более 59 миллионов рублей. По этому контракту дорожники должны были выполнить ремонт проезжей части, однако работы не были завершены в оговоренные сроки.
Подрядчик привлечен к ответственности за бездействие, в результате чего не были выполнены обязательства по контракту (согласно части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Также в отношении директора предприятия внесено представление.
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