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» » За срыв сроков реконструкции дома-интерната подрядчик заплатит 700 тыс. рублей

За срыв сроков реконструкции дома-интерната подрядчик заплатит 700 тыс. рублей

Сегодня, 15:40
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За срыв сроков реконструкции дома-интерната подрядчик заплатит 700 тыс. рублей Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова по результатам проверки исполнения законодательства при реконструкции Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда выявлены нарушения о контрактной системе в деятельности подрядчика - ООО «Гермес».

Подрядчик должен был выполнить работы стоимостью 30 млн рублей до 1 октября 2020 года, но завершил лишь в конце года. Суд принял решение оштрафовать ООО «Гермес» по ст. 7.32 КоАП на 685 868 рублей.
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За срыв сроков реконструкции дома-интерната подрядчик заплатит 700 тыс. рублей

Сегодня, 15:40
0
Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова по результатам проверки исполнения законодательства при реконструкции Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда выявлены нарушения о контрактной системе в деятельности подрядчика - ООО «Гермес».

Датчане планируют продать «Агрокомплекс «Тамбовский»

Сегодня, 09:46
0
Управляющий более 40 тыс. га земель агрокомплекс «Тамбовский» созданный при участии датских инвесторов может отойти владельцам холдинга «Орловская нива», - сообщает «Коммерсантъ».

Стартовал региональный конкурс для муниципалитетов по поддержке НКО

Сегодня, 09:34
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Управление общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области объявило о начале приёма заявок от муниципальных образований Тамбовской области, претендующих на предоставление субсидий из бюджета региона на софинансирование

Система здравоохранения области возвращается в штатный режим

Сегодня, 09:30
0
В связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией медицинские учреждения Тамбовской области постепенно возвращаются к своей профильной деятельности.

В области смертность превышает рождаемость почти в четыре раза

Вчера, 19:23
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В Тамбовской области вначале 2021 года службы статистики зафиксировали резкое увеличение смертности. По сравнению с периодом прошлого года рождаемость снизилась на 15%, а смертность выросла на 41,5%.

Начался новый суд над Александром Бобровым

Вчера, 09:28
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Вчера в Ленинском районном суде города Тамбова состоялось первое судебное заседание по новому уголовному делу в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва.

Тамбовскую область отнесли к числу неустойчивых регионов

Вчера, 09:16
0
Фонд «Петербургская политика» опубликовала рейтинг за февраль 2021 года, где среди прочего рассматривается вопрос устойчивости глав регионов с точки зрения их отношений с федеральным центром и правоохранительными структурами.

Принятие проекта концессии с ООО «ККС» снова отложено

Вчера, 08:57
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Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты должны были рассмотреть вопрос о заключении скандального концессионного соглашения с ООО «ККС», но вопрос после критики горожан, снова сняли с рассмотрения.

Пять школ искусств стали участниками нацпроекта «Культура»

9 марта 2021
0
В 2021 году для пяти школ искусств Тамбовской области закупят новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на сумму почти 30 млн рублей. Денежные средства выделены в рамках национального проекта «Культура».

Бездействие рассказовских чиновников стало предметом разбирательства

9 марта 2021
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Недавно с рабочим визитом город Рассказово посетил уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин, который проинспектировал решение проблемы местной жительницы по ремонту муниципального жилья.

Денежные доходы жителей Тамбовской области снизились на 5,6%

8 марта 2021
0
Денежные доходы населения Тамбовской области в 2020 г. составили 27 615 рублей в месяц, - сообщает Тамбовстат.

Губернатор поздравил женщин с 8 марта

8 марта 2021
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил с Международным женским днём всех жительниц региона.

Депутаты хотят принять концессию вразрез с позицией горожан

8 марта 2021
0
Завтра состоится внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где будет рассмотрен вопрос «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем». Соглашение планируют заключить с ООО «ККС» (общество входит в

Дом, который «садится гармошкой» поставили на госохрану

7 марта 2021
0
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской ответило на заявление телеведущих «Первого канала» о постановке на государственную охрану двух комплексов домов в центре Тамбова в качестве объектов культурного наследия.

Обвиняемый в мошенничестве «Стинэк» будет строить дороги на 102 млн рублей

7 марта 2021
0
Торги на строительство дорог в микрорайоне «Майский» выиграло ООО «Стинэк». Компания согласилась выполнить работы по стоимости на 30% меньше, чем было заявлено на торгах, предложив 102,7 миллиона рублей.

Из-за скандальной концессии тамбовчане высказывают недоверие «Родине»

6 марта 2021
0
Жители города Тамбова возмущены действиями депутатов от партии «Родина» в Тамбовской городской Думе, которые решили на внеочередном заседании утвердить скандальную концессию на водоснабжение и водоотведение с ООО «ККС», дочкой АО «Российских Коммунальных Систем».

В отношении сотрудника АО «ТКС» возбуждено уголовное дело

6 марта 2021
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Следственными органами в отношении сотрудника АО «ТКС» возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Напротив «Усадьбы Асеевых» в Тамбове ведут самовольную стройку

6 марта 2021
0
В городе Тамбове напротив «Усадьбы Асеевых» ведется самовольное строительство объекта. Характер самовольных работ связан с тем, что они проходят в охранной зоне объекта культурного наследия «Усадьба Асеевых» без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

В Тамбове частично обрушился мост через Студенец

5 марта 2021
0
Вчера в городе Тамбове на улице Советской, в районе ТЦ «Студенец» во время работ, обвалилась часть моста через реку, - сообщает «ПроТамбов».

На Тамбовскую область надвигаются морозы

4 марта 2021
0
В ближайшие дни Тамбовская область окажется во власти антициклона, который принесет серьезное похолодание. В частности в ночь с 7 на 8 марта столбик термометра опустится до минус 15 градусов по Цельсию. Максимальная скорость ветра до 20 м/с.

В деятельности АО «ТКС» установлено нарушение законодательства о водоснабжении

4 марта 2021
0
Прокуратура по итогам проверки информации о порыве на водоводе на перекрестке улиц Мичуринской и Свободной г. Тамбова, установила факт нарушения законодательства о водоснабжении в деятельности АО «ТКС».
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ОБЛАКО ТЕГОВ
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