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В доме - интернате для ветеранов войны и труда открыт обсерватор
Сегодня, 09:55
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С весны из-за пандемии коронавирусной инфекции, дома-интернаты в нашем регионе были закрыты на карантин. В этой связи поступление новых постояльцев ограничено, но выходом из ситуации является предварительное направление будущих постояльцев в обсерватор, а уже оттуда в дома-интернаты.
С июля 2020 года через обсерватор, который развернут на базе геронтологического отделения тамбовского дома – интерната для ветеранов войны и труда прошли 65 человек.
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