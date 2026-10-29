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В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с призывниками
В Мичуринске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника. В нём приняли участие представители местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».
К будущим военнослужащим обратились ветеран боевых действий в Афганистане Т. Б. Хайрадзе и ветеран боевых действий в Чечне, кавалер ордена Мужества С. Г. Пальчик.
Ветераны рассказали о своём опыте службы и дали призывникам напутствия перед отправкой в войска. Особое внимание они уделили физической подготовке, дисциплине, ответственности и взаимовыручке.
Участники встречи также обсудили, какие навыки и жизненный опыт молодые люди могут получить во время военной службы.
Мероприятие прошло при участии Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций».
Информационную поддержку военно-патриотических мероприятий в регионе оказывает Академия военных наук Тамбовской области.
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В Мичуринске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника. В нём приняли участие представители местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». К будущим военнослужащим обратились ветеран боевых
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