В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с призывниками 0 В Мичуринске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника. В нём приняли участие представители местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». К будущим военнослужащим обратились ветеран боевых

В Тамбове фестиваль «От истоков — к единству» объединил национальные коллективы нескольких регионов 0 В Тамбовском драматическом театре имени А. В. Луначарского прошла кульминационная программа фестиваля «От истоков — к единству». На сцене выступили народные и фольклорные коллективы, представившие традиции русских, мордвы, татар, цыган и армян. В концерте участвовали артисты из Тамбовской и

В Тамбовской области начали формировать новый состав Молодёжного парламента 0 В Тамбовской области 29 октября стартовал приём заявок в девятый созыв Молодёжного парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Тамбовской областной Думы Алексей Поздняков. Претендовать на участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в регионе. В новый

«РКС-Тамбов» добивается снижения суммы экологического ущерба за счёт реконструкции коллектора 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается спор Росприроднадзора и ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого реке Цне сверхнормативными сбросами с очистных сооружений. Как сообщает деловое издание «Вердикт», к настоящему времени ведомство снизило размер требований с 409,27 млн до

В Тамбове 31 октября откроется акватермальный комплекс «Термы Наутико» 0 В Тамбове 31 октября начнёт работу акватермальный комплекс «Термы Наутико». Об этом сообщается в официальном сообществе комплекса во «ВКонтакте». Оператором объекта на официальном сайте указано ООО «Центр Здоровья — Тамбов». Компания зарегистрирована в Тамбове 19 октября 2026 года для

Максим Чепурнов стал заместителем председателя Тамбовской городской Думы 0 Депутаты Тамбовской городской Думы избрали Максима Чепурнова заместителем председателя горпарламента. Решение приняли на последнем заседании путём тайного голосования, сообщили в городской Думе. Ранее эту должность занимал Валерий Иржанов. В сентябре 2026 года он покинул городской парламент после

Прокуратура назвала загрязнение водоёмов одной из главных экологических проблем Тамбовской области 0 Загрязнение рек и водоёмов остаётся одной из наиболее острых экологических проблем Тамбовской области. Об этом заявили в региональной прокуратуре по итогам коллегии, посвящённой соблюдению природоохранного законодательства. С начала года прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений в экологической

В Мичуринском округе школьники встретились с ветераном-пограничником 0 В музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча учеников 9-го класса Заворонежской средней школы с ветераном-пограничником, участником боевых действий на таджикско-афганской границе Александром Медниковым. Александр Медников — профессиональный военный. В 1989 году он окончил Тамбовское высшее

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками 0 В Мичуринске ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учениками 8-го класса школы № 18. Встречу организовало местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со школьниками пообщались подполковник, кавалер

Команда ТГТУ победила во всероссийском конкурсе научно-популярных маршрутов 0 Команда Тамбовского государственного технического университета заняла первое место в номинации «Технологический прорыв» Всероссийского конкурса «Лучший научно-популярный маршрут». Церемония награждения прошла 21 октября в Министерстве науки и высшего образования России. Всего на конкурс поступило

Тамбовской области бензин за неделю подешевел более чем на 5 рублей 0 В Тамбовской области заметно снизились цены на наиболее востребованные марки бензина. По данным Росстата, с 12 по 19 октября литр АИ-92 подешевел на 5,17 рубля — до 77,67 рубля, а АИ-95 — на 5,29 рубля, до 85,70 рубля. В процентном выражении снижение составило 6,2% для АИ-92 и 5,8% для АИ-95.

Ветераны СВО с инвалидностью смогут досрочно изменить форму получения соцуслуг 0 В Тамбовской области уволенные с военной службы ветераны боевых действий с инвалидностью получили право досрочно изменить форму предоставления набора социальных услуг (НСУ). Ранее при переходе с денежной компенсации на натуральную форму приходилось ждать начала следующего года. Воспользоваться

Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на инфраструктуру для ОЭЗ 0 Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры для будущей особой экономической зоны. Заявку региона одобрило правительство России, сообщил 22 октября губернатор Евгений Первышов по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под

Глава Минстроя Тамбовской области назвал приоритеты развития социальной и городской инфраструктуры 0 Министр строительства Тамбовской области Анзор Пчегатлук рассказал о ключевых направлениях работы ведомства — развитии социальной инфраструктуры, комплексном освоении территорий и жилищном строительстве. В интервью деловому изданию «Вердикт» он отметил, что одним из наиболее значимых событий для

Надежда Сконженко получила вакантный мандат депутата Тамбовской областной Думы 0 Избирательная комиссия Тамбовской области передала вакантный мандат депутата региональной Думы восьмого созыва руководителю областного исполкома «Единой России» Надежде Сконженко. Решение принято 21 октября. Мандат освободился после того, как Алексей Пучнин, избранный в областную Думу по

По воскресеньям электрички Тамбов — Кирсанов будут ходить под новыми номерами 0 На маршруте Тамбов — Кирсанов изменятся номера пригородных поездов, курсирующих по воскресеньям. Расписание движения при этом останется прежним. Поезд № 6544 будет следовать под номером № 6744. Он отправится со станции «Тамбов-1» в 08:38 и прибудет в Кирсанов в 10:29. В обратном направлении поезд

Минэкологии оценит ущерб после затопления дач сточными водами под Тамбовом 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области подключилось к ситуации с подтоплением дачных участков в районе пяти СНТ под Тамбовом. Специалисты намерены определить возможный ущерб окружающей среде после попадания сточных вод на территорию садоводств. Подтопление произошло 10

Тамбовское отделение Русского географического общества отмечает 75-летие 0 Тамбовскому областному отделению Русского географического общества исполнилось 75 лет. С юбилеем участников организации поздравил глава Тамбовской области, председатель Попечительского совета регионального отделения РГО Евгений Первышов. Губернатор отметил вклад общества в научную и

Тамбовское УФАС отклонило жалобу на продажу национализированной «Ланты» 0 Управление ФАС России по Тамбовской области признало необоснованной жалобу на действия банка ПСБ при продаже 100% долей национализированного оператора связи ООО «Ланта». Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на решение антимонопольного ведомства. Заявитель, имя которого не

Тамбовчанин Андрей Сапрыкин стал лауреатом национальной премии «Золотой Пояс» 0 Заместитель председателя Тамбовской городской Думы и руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Андрей Сапрыкин стал лауреатом XVI Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс». Церемония награждения прошла 19 октября в Москве. Сапрыкин получил награду в номинации «На службе