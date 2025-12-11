|
Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений
Вчера, 12:36
10 декабря представители Мичуринского местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Сергей Пальчик и Ирина Жистина приняли участие в праздничном шествии добровольческих движений. Мероприятие объединило волонтёров из Мичуринска, а также Мичуринского, Петровского, Староюрьевского и Никифоровского округов Тамбовской области.
Слова благодарности и поздравления в адрес добровольцев и волонтёров прозвучали от главы города Мичуринска Максима Харникова, председателя городского Совета депутатов Константина Горлова, депутата Тамбовской областной Думы Александра Сухарева и начальника отдела реализации патриотических и добровольческих проектов правительства Тамбовской области Алексея Козина.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения лучших представителей волонтёрского движения. Медалью «За содействие специальной военной операции» правительства Тамбовской области был награждён член ветеранской организации Сергей Пальчик.
Под руководством Сергея Георгиевича ветераны боевых действий с марта 2022 года активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, оказывая поддержку военнослужащим и их семьям.
