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Пасхальный груз для бойцов: Мичуринские ветераны снова отправили гуманитарную помощь в зону СВО
Сегодня, 14:45
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Ветераны боевых действий из Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают выполнять свою патриотическую миссию, оказывая помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Вот уже четвёртый год подряд ветераны под руководством С.Г. Пальчика организуют сборы и доставку гуманитарных грузов на передовую.
На минувшей неделе, в преддверии праздника Пасхи, бойцы 2-го мотострелкового полка Воздушно-космических сил России получили очередную партию помощи. Главным подарком стал автомобиль УАЗ, приобретённый при поддержке жителя города Мичуринска С.В. Денисова. Ремонт и дооснащение машины выполнили на базе ООО «Электроторг», где директором также является ветеран боевых действий — С.Г. Пальчик. В работу включились и другие участники ветеранского сообщества.
Помимо самого автомобиля, на передовую были доставлены:
комплект запасной резины и набор запчастей к УАЗу;
резина для внешней обшивки автомобиля;
5 километров полевого провода для организации связи;
50 маскировочных сетей;
газовые настольные плиты;
праздничные куличи, крашеные яйца, продукты питания и сладости;
письма с поддержкой и личные вещи от неравнодушных граждан.
Командование и личный состав 2 мотострелкового полка поблагодарили всех, кто оказал помощь и содействие в доставке груза. Эта поддержка особенно важна в такие значимые праздники, как Пасха, придавая бойцам сил и морального духа.
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