На передовую поступят дроны от ветеранов боевых действий и родственников участников СВО 0 Вот уже третий год продолжается специальная военная операция на Украине. Ветераны боевых действий, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» понимают, как сложно сейчас на передовой нашим бойцам и

В Тамбове на ул. Бастионная загорелась котельная 0 Вечером 3 марта в областном центре произошло возгорание котельной на улице Бастионной. Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области.

На трассе под Тамбовом водитель иномарки врезался в стоящий «КАМАЗ» 0 В Тамбовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На участке автодороги «Тамбов-Пенза», конкретно на участке Северного обхода города Тамбова, 36-летний водитель автомобиля «MITSUBISHI CHARIOT» столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком «КАМАЗ 65115». За рулем грузовика

Тамбовчане интересует, где новые автобусы, купленные за 174 млн рублей 0 Власти Тамбова закупили 12 новых автобусов в прошлом году, однако до сих пор они не были поставлены, следует из данных в карточке контракта в Единой информационной системе «Закупки». Согласно условиям договора, заключенного между комитетом дорожного хозяйства и транспорта и владимирской компанией

За месяц ВИЧ выявили у 12 человек 0 В январе 2024 года Тамбовстат опубликовал предварительные данные о заболеваемости населения в Тамбовской области. В течение месяца было выявлено следующее

С начала года в Тамбовской области ликвидированы сотни хозяйствующих субъектов 0 Один из важных показателей экономической деятельности в регионе - это соотношение создания и ликвидации хозяйствующих субъектов. В январе текущего года в Тамбовской области прекратили свое существование 280 коммерческих организаций. Согласно данным Росстата, наш регион занимает третье место по

Больше 10 лет жители новых микрорайонов Тамбова ждут городскую инфраструктуру 0 Инициативная группа граждан, которые получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в новых микрорайонах Тамбова под названиями «Малиновка» и «Литературный», обратилась к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову. Эти участки были распроданы или

В Тамбовскую область приходит весенняя погода 0 На этой неделе тамбовчан порадует стабильная, сухая и солнечная погода. Днем температура воздуха будет выше нуля, но ночью сохранятся морозы. В то же время с каждым днем снежный покров будет уменьшаться.

С начала года было демонтировано 120 рекламных конструкций 0 Работа по обнаружению и устранению незаконных рекламных конструкций в Тамбове продолжается. Эти объекты не только портят внешний вид города, но и могут представлять опасность для водителей из-за неправильного размещения или ограничения обзорности дорог. Специалисты комитета градостроительства и

Рабочим строительной компании задолжали почти 1 млн рублей по оплате труда 0 Согласно пресс-релизу Следственного комитета России по Тамбовской области, в период с июля по ноябрь прошлого года одна из строительных компаний в Моршанске не выплачивала своим сотрудникам заработную плату, что привело к образованию задолженности на сумму около 900 тысяч рублей. В результате этого

В Мичуринске прошла очередная встреча поколений 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда уделяло особое внимание военно – патриотической работе с молодежью. В период проведения специальной военной операции эта работа стала проходить еще активнее. Мы

На пороховом заводе произошел пожар: есть пострадавшие 0 Вечером 29 февраля в 19:40 в одноэтажном кирпичном здании порохового завода в Котовске произошел пожар, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

В штабе «Тамбовской земли» прошла лекция «Большая семья – Россия» 0 29 февраля в штабе общественного движения «Тамбовская земля» прошла интерактивная лекция под названием «Большая семья – Россия», где были представлены различные меры поддержки молодых и многодетных семей со стороны государства.

Дорога развалилась из-за бездействия подрядчика в Первомайском округе 0 Прокуратура Первомайского района представила ООО «Тамбовстроймеханизация» на рассмотрение в связи с состоянием автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории муниципалитета. Согласно данным, областная Госавтоинспекция начала административное расследование согласно статье 12.34 КоАП РФ,

РСХБ представил экосистему Своё Российскому союзу сельской молодежи Тамбовской области 0 Представители регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» и Тамбовского филиала Россельхозбанка обсудили вопросы вовлечения сельской молодежи в социально-экономическое развитие сельских территорий, модернизации агропромышленного

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему матросу Фоломкину М.В 0 Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» считает одним из приоритетных направлений в своей работе увековечивание памяти погибших бойцов. Мы понимаем, что своей относительно спокойной жизни население

Количество преступлений в отношении подростков в Тамбове выросло 0 Тамбовская городская Дума провела заседание, на котором был рассмотрен отчёт о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории городского округа Тамбов за 2023 год. Отчёт был представлен муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Глава стройфирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 78 млн рублей 0 Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы строительной компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Личность фигуранта и название

Предприниматели поставляли ветеранам в Тамбовской области небезопасные продукты 0 Сотрудники территориального управления Россельхознадзора в Тамбовской области выявили наличие вредных веществ в сыре, масле и твороге, поставляемых в Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Поставщиком указанных продуктов является местный индивидуальный предприниматель Инна Фетисова, с

Сырость и плесень в школе № 1 в Мичуринске обернулась уголовным делом 0 В связи с неблагоприятным состоянием учебного корпуса школы №1 в Мичуринске начато уголовное дело, как сообщает информационный отдел Следственного комитета России по Тамбовской области. Здание расположено на улице Кооперативной.