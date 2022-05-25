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Состоялась конференция организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Сегодня, 16:39
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Состоялась конференция организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»Поддерживая позицию президента Владимира Путина, назвавшего патриотизм национальной идеей, в регионе активно работают различные общественные организации. Одна из них – Тамбовская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Тамбовская региональная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (ТРО ООО "РСВА") была создана в мае 1991 г.

По состоянию на 1 января 2020 года на учете в Тамбовской области состоит 2443 ветеранов боевых действий в Афганистане. Из них 465 человек имеют соответствующие удостоверения члена ТРО ООО «РСВА».

20 мая 2022 г. состоялась очередная конференция Тамбовской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

В этот день на конференции был избран Председатель Правления регионального отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Им стал Алексей Геннадьевич Жирнов.

Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Иванович Волков избран в Правление ТРО ООО "РСВА".

Обращаясь уже в качестве Председателя Правления к участникам конференции, Алексей Геннадьевич отметил необходимость создания местных отделений во всех муниципальных образованиях области и обозначил основные задачи работы на ближайшую перспективу.
Представители от ММО ТО ООО "РСВА" (Волков И. И., Савенков В. М., Трубочкин В. И., Хайрадзе Т. Б., Арнаутовский С. А.) также приняли участие в работе конференции.

Состоялась конференция организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»Выслушав выступивших участников конференции, у Игоря Ивановича Волкова сложилось неоднозначное мнение о происходящем.

«Актуальные проблемы социально-правовой защиты инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов вновь остались без внимания. Хотелось бы большего от конференции. Но... . В очередной раз пришлось заслушать информацию об открытии мемориала в г. Тамбове. Причём, не смотря на то, что Тамбовская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» объединяет 27 Местных Отделений ТРО ООО «РСВА» в административных районах и городах Тамбовской области, например, о Мичуринском местном отделении и о ведении конкретной работы, которой мы занимаемся, не сказано ни слова.

Я уверен, что в наше непростое время не сказать о том, что руководитель встал не на тот путь развития, было бы, по крайней мере, не честно с моей стороны. На существующие вопросы по проблемам ветеранов боевых действий, которые, действительно, наиболее важны для членов ветеранских организаций, инвалидов, и семей погибших воинов за пределами РФ, не только не было предложено путей решения. Не были затронуты и не обсуждались вопросы повышения ЕДВ( ежемесячной денежной выплаты) ветеранам боевых действий, пенсионные проблемы, проблема предоставления жилья и медицинского обеспечения ветеранов боевых действий, проблема санаторно-курортного обслуживания, вопросы реабилитации. Мы всегда оставались и остаёмся патриотами нашей страны. Мы всегда были с президентом и дальше будем поддерживать все его инициативы. Но, к сожалению, никто кроме нас о наших проблемах не скажет. Если мы на таких конференциях не будем защищать своих людей, то им — в регионах, особенно в малых городах и посёлках, придётся ой, как не просто», - заключил Игорь Иванович Волков.
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Состоялась конференция организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Сегодня, 16:39
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