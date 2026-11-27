В Тамбове управляющий обанкротившейся УК «Центральная» потребовал привлечь к ответственности 15 лиц Комментариев: 0



Управляющий добивается солидарной ответственности ответчиков по обязательствам банкрота. При этом определение конкретного размера взыскания он просит приостановить до завершения необходимых расчётов.



ООО «УК Центральная» ранее обслуживало многоквартирные дома Тамбова. Дело о банкротстве компании началось в 2019 году по заявлению ООО «ТЭКО-Сервис», однако несостоятельной её признали только в ноябре 2023 года.



За время разбирательства финансовое положение предприятия существенно ухудшилось. Если в 2019 году выручка составляла 199,6 млн рублей, то к 2022 году она сократилась до 26,3 млн рублей. К концу того же года кредиторская задолженность достигла 516,3 млн рублей, а дебиторская — 273,6 млн рублей.



Одним из крупнейших кредиторов УК стала теплоснабжающая компания «Квадра». В реестр её требований включили 60,85 млн рублей задолженности за тепло и горячую воду, включая пени. На первом собрании кредиторов ей принадлежало 63,72% голосов.



Параллельно конкурсный управляющий оспаривает перечисления денежных средств нескольким организациям. Речь идёт о 58,62 млн рублей, направленных ООО «ОЖЭК», 14,17 млн рублей — ООО «УК Управдом 68» и 12,44 млн рублей — ООО «АДС Сервис». Все три компании фигурируют и в заявлении о субсидиарной ответственности. Общая сумма оспариваемых платежей составляет около 85,2 млн рублей.



Как отмечает «Вердикт», между рядом участников разбирательства прослеживаются корпоративные связи. В частности, Ольга Токарева возглавляет ООО «Строительный жилищный стандарт», которому принадлежит 90% долей обанкротившейся УК, а также входит в состав участников «ОЖЭК» и «АДС Сервис».



Кроме того, «Строительный жилищный стандарт» ранее участвовал в капитале ООО «УК Управдом 68». Обеими управляющими компаниями в разные периоды руководили одни и те же лица — Алексей Черемисин и Александр Суходольский.



Другие ответчики также связаны между собой через коммерческие организации. Так, Галина Плахотникова является участником ООО «Техно-Сервис», которым ранее руководил Роман Герасимов. Последний также представлял «УК Управдом 68» в судебном споре об оспаривании перечислений на 14,17 млн рублей.



Исход этих разбирательств имеет значение для расчётов с кредиторами. Если суд признает спорные перечисления недействительными и средства удастся вернуть, они пополнят конкурсную массу «Центральной».



Размер возможной субсидиарной ответственности будет зависеть в том числе от суммы требований кредиторов, которые останутся непогашенными после реализации имущества и возврата активов должника.



При этом само обращение конкурсного управляющего в суд ещё не означает признания перечисленных лиц ответственными по долгам компании. Основания для привлечения к субсидиарной ответственности и размер возможного взыскания предстоит установить в ходе судебного разбирательства. Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «УК Центральная» Андрей Бекренев обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 12 физических лиц и трёх компаний. Среди ответчиков оказались бывший директор управляющей компании Валерий Шатов, Ольга Токарева, Галина Плахотникова, Роман Герасимов, а также организации, связанные с жилищно-коммунальным бизнесом региона. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».Управляющий добивается солидарной ответственности ответчиков по обязательствам банкрота. При этом определение конкретного размера взыскания он просит приостановить до завершения необходимых расчётов.ООО «УК Центральная» ранее обслуживало многоквартирные дома Тамбова. Дело о банкротстве компании началось в 2019 году по заявлению ООО «ТЭКО-Сервис», однако несостоятельной её признали только в ноябре 2023 года.За время разбирательства финансовое положение предприятия существенно ухудшилось. Если в 2019 году выручка составляла 199,6 млн рублей, то к 2022 году она сократилась до 26,3 млн рублей. К концу того же года кредиторская задолженность достигла 516,3 млн рублей, а дебиторская — 273,6 млн рублей.Одним из крупнейших кредиторов УК стала теплоснабжающая компания «Квадра». В реестр её требований включили 60,85 млн рублей задолженности за тепло и горячую воду, включая пени. На первом собрании кредиторов ей принадлежало 63,72% голосов.Параллельно конкурсный управляющий оспаривает перечисления денежных средств нескольким организациям. Речь идёт о 58,62 млн рублей, направленных ООО «ОЖЭК», 14,17 млн рублей — ООО «УК Управдом 68» и 12,44 млн рублей — ООО «АДС Сервис». Все три компании фигурируют и в заявлении о субсидиарной ответственности. Общая сумма оспариваемых платежей составляет около 85,2 млн рублей.Как отмечает «Вердикт», между рядом участников разбирательства прослеживаются корпоративные связи. В частности, Ольга Токарева возглавляет ООО «Строительный жилищный стандарт», которому принадлежит 90% долей обанкротившейся УК, а также входит в состав участников «ОЖЭК» и «АДС Сервис».Кроме того, «Строительный жилищный стандарт» ранее участвовал в капитале ООО «УК Управдом 68». Обеими управляющими компаниями в разные периоды руководили одни и те же лица — Алексей Черемисин и Александр Суходольский.Другие ответчики также связаны между собой через коммерческие организации. Так, Галина Плахотникова является участником ООО «Техно-Сервис», которым ранее руководил Роман Герасимов. Последний также представлял «УК Управдом 68» в судебном споре об оспаривании перечислений на 14,17 млн рублей.Исход этих разбирательств имеет значение для расчётов с кредиторами. Если суд признает спорные перечисления недействительными и средства удастся вернуть, они пополнят конкурсную массу «Центральной».Размер возможной субсидиарной ответственности будет зависеть в том числе от суммы требований кредиторов, которые останутся непогашенными после реализации имущества и возврата активов должника.При этом само обращение конкурсного управляющего в суд ещё не означает признания перечисленных лиц ответственными по долгам компании. Основания для привлечения к субсидиарной ответственности и размер возможного взыскания предстоит установить в ходе судебного разбирательства.



