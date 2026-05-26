В Тамбове признали банкротом бывшего топ-менеджера московского Бенифит-банка
Вчера, 18:19
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления Бенифит-банка Светлану Суркову. В отношении неё введена процедура реализации имущества.
С заявлением в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов. По данным агентства, бывший топ-менеджер участвовала в выводе активов банка через выдачу крупных невозвратных кредитов.
Суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Светланы Сурковой в размере 1,9 млрд рублей. Также с неё взыскали 100 тысяч рублей госпошлины.
При этом суд отказался ограничивать бывшему банкиру выезд за пределы России.
Как сообщает издание «Коммерсантъ», которому удалось получить комментарий АСВ, агентство ещё изучает полный текст судебного акта и после этого решит, будет ли обжаловать отказ суда по вопросу запрета на выезд.
По материалам дела, Светлана Суркова вместе с другими руководителями Бенифит-банка ранее была привлечена к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации. Суд установил, что бывшее руководство банка выдавало заведомо невозвратные кредиты ряду компаний.
Бенифит-банк лишился лицензии ещё в 2015 году. Центробанк тогда заявил, что кредитная организация проводила высокорискованную политику и не формировала достаточные резервы. Позже банк был признан банкротом.
