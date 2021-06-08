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КПК «Золотая Русь» признали банкротом
Сегодня, 10:22
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Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом кредитный потребительский кооператив «Золотая Русь».
Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов КПК «Золотая Русь» на дату проведения первого собрания кредиторов, составляет 560 316 156 руб. Балансовая стоимость активов составила 177 720 000 руб. (в том числе 150194000 руб. – дебиторская задолженность).
В прошлом году кооператив приостановил свою работу, было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств членов кооператива.
Фото – «Тамбовская жизнь»
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