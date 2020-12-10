|
КПК «Золотая Русь» по решению суда начали банкротить
Сегодня, 19:19
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры банкротства – наблюдения в отношение КПК «Золотая Русь». Требование Центрального Банка РФ, который обратился в суд признали обоснованным, также был утвержден конкурсный управляющий.
Банкротство кооператива – это когда юридическое лицо не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.