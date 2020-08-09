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Центральный банк РФ банкрот КПК «Золотая Русь»
Сегодня, 11:04
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Арбитражным судом Тамбовской области принято к производству заявление ЦБ РФ о банкротстве КПК «Золотая Русь». Из заявления контрольного органа следует, что у КПК «Золотая Русь» имеются неисполненные требования по денежным обязательствам к финансовой организации на сумму более 100 000 руб. и эти требования не исполнены в течение 14 дней со дня наступления даты их исполнения.
Кроме того, по мнению контрольного органа, доказательством наличия не исполненных в срок обязательств, является многочисленные обращения в суд общей юрисдикции кредиторов-пайщиков КПК «Золотая Русь» по возврату сумм сбережений по договорам передачи личных накоплений.
Ранее ситуацию с обманутыми вкладчиками «Золотой Руси» взяли на контроль в администрации Тамбовской области.
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