Проект многоэтажной застройки в Крутых Выселках проверят на соответствие закону

«Решение примем только после того, как убедимся, что проект реализуем. Если параметры домов не соответствуют участку или не укладываются в нормативы — разрешение выдано не будет», — подчеркнул глава округа.

В микрорайоне «Светлый» деревни Крутые Выселки Тамбовского округа проведут правовую оценку проекта строительства многоквартирных домов. Для проверки планируют привлечь прокуратуру, сообщил глава округа Александр Орионов на встрече с жителями.Как пишет газета «Притамбовье», местные жители опасаются, что строительство нескольких многоквартирных домов на небольшом участке создаст дополнительную нагрузку на существующую инфраструктуру.Основные вопросы касаются состояния дорог и подъездных путей, а также пропускной способности инженерных сетей, в том числе систем водоснабжения и водоотведения. Жителей также беспокоят возможные неудобства во время строительных работ.По словам Александра Орионова, администрация намерена проверить, соответствуют ли параметры будущих домов площади и характеристикам земельного участка, а также установленным строительным и градостроительным нормативам.Окончательное решение по проекту примут после изучения документации и проверки соблюдения установленных требований. На всех этапах реализации проекта к застройщику, по словам главы муниципалитета, намерены предъявлять строгие требования.