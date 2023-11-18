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Жители Притамбовья не могут дождаться от муниципалитета строительства дорог
Вчера, 09:44
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Дороги, а точнее, их полное отсутствие, остаются актуальной проблемой для более чем тысячи владельцев домов в новом микрорайоне посёлка совхоза "Комсомолец" Тамбовского муниципального округа, как сообщает издание "ПРАВО68".
Летом текущего года мы рассказывали о том, как земельные участки, предназначенные для дорог и других общественных территорий, оказались в частной собственности. Несмотря на жалобы жителей, депутатов и уполномоченного по правам человека, прокуратура провела проверку и выяснила, что администрация сельсовета не проводит мероприятий по развитию микрорайона, включая строительство и реконструкцию автомобильных дорог, а также не разрабатывает проекты планировки и межевания территории.
На 15 августа 2023 года не было принято решение о подготовке проекта генерального плана или изменениях в генеральный план для организации дорог на конкретном участке.
В ответе прокуратуры Тамбовского района от 18 августа 2023 года говорится: "Районной прокуратурой было представлено представление главе Комсомольского сельсовета Тамбовского района."
Коммерческая организация, владеющая землей, предназначенной для ИЖС, передала эти участки, включая дороги, в собственность сельсовета. Кроме того, она самостоятельно подготовила дороги на свои средства.
Прокуратура отчиталась: "После представления прокуратуры администрацией сельсовета было принято решение о подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования."
Однако действия муниципалитета здесь не заканчиваются. Вечная проблема — нехватка средств в бюджете. На участке, предназначенном под дороги, нынешнее состояние вызывает серьезные опасения.
Ответ на обращение граждан к главе области Максиму Егорову от администрации Тамбовского округа также оказался малоположительным: "В настоящее время администрация Комсомольского сельсовета не может финансировать строительство дорог. При выделении дополнительных средств из бюджета Тамбовской области будет рассмотрен вопрос о проектировании строительства дорог в поселении совхоза 'Комсомолец'".
Полномочия сельсовета подходят к концу, и муниципальная реформа этого лета, кажется, не приносит ожидаемого эффекта. На благо граждан снова не хватает средств, и ответственных лиц становится ещё меньше.
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