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В Моршанске сотрудницу пункта выдачи маркетплейса заподозрили в хищении товаров на 165 тысяч рублей
Сегодня, 10:28
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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Моршанска, работавшей в пункте выдачи одного из крупных маркетплейсов. По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщину подозревают в краже товаров на общую сумму более 165 тысяч рублей.
Следствие полагает, что злоумышленница использовала своё служебное положение, подменяя возвращённые клиентами товары. Вместо оригинальной продукции она отправляла на склад похожие по виду вещи из собственных запасов, уже бывшие в употреблении. Таким образом, логистика компании получала поддельный возврат, а оригиналы исчезали.
Кроме того, по версии правоохранителей, подозреваемая создавала фиктивные учётные записи покупателей, оформляла заказы на собственный пункт выдачи, вскрывала посылки, изымала содержимое и подготавливала возвраты уже с подменой.
Женщина признала свою вину и пояснила, что часть похищенного имущества уже успела реализовать. В настоящее время проводится расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства дела и оценивается возможный ущерб.
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