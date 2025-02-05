В Мичуринске подрядчика уличили в хищении 7,5 млн рублей при благоустройстве сквера Комментариев: 0



Работы по благоустройству проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В мае 2023 года МБУ «Зеленхоз» заключило контракт с подрядчиком на сумму свыше 16 млн рублей. Однако, как выяснили правоохранительные органы, компания использовала дешёвые материалы, в частности, тротуарную плитку с заниженной себестоимостью, завысив её стоимость на 1,5 млн рублей. Более того, на сумму 4,27 млн рублей были оплачены работы, которые фактически не выполнялись.



Руководитель «СУ1» сознательно подделал отчётность, отчитавшись за объём работ, который не соответствовал действительности. По данным следствия, именно таким образом было похищено более 7,5 млн рублей.



В связи с этим 31 января в отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



ООО «СУ1» уже давно фигурирует в скандалах, связанных с невыполнением контрактов. Компания не раз попадала в чёрные списки подрядчиков и становилась объектом прокурорских проверок. В прошлом её обвиняли в хищении средств при реализации национального проекта «Жильё и городская среда», а также в срыве сроков благоустройства сквера «Гармония» и Пионерского парка.



Кроме того, подрядчик участвовал в ремонте 2-й Высотной улицы в Тамбове, где не смог завершить работы, несмотря на выделенный бюджет в 40 млн рублей.



Сейчас следствие выясняет все обстоятельства дела и проверяет другие проекты компании на предмет возможных нарушений. В Мичуринске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, липецкая строительная компания ООО «СУ1» присвоила 7,5 млн рублей, выделенных на благоустройство сквера по улице Советской. Расследование ведёт полиция при содействии регионального УФСБ.Работы по благоустройству проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В мае 2023 года МБУ «Зеленхоз» заключило контракт с подрядчиком на сумму свыше 16 млн рублей. Однако, как выяснили правоохранительные органы, компания использовала дешёвые материалы, в частности, тротуарную плитку с заниженной себестоимостью, завысив её стоимость на 1,5 млн рублей. Более того, на сумму 4,27 млн рублей были оплачены работы, которые фактически не выполнялись.Руководитель «СУ1» сознательно подделал отчётность, отчитавшись за объём работ, который не соответствовал действительности. По данным следствия, именно таким образом было похищено более 7,5 млн рублей.В связи с этим 31 января в отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).ООО «СУ1» уже давно фигурирует в скандалах, связанных с невыполнением контрактов. Компания не раз попадала в чёрные списки подрядчиков и становилась объектом прокурорских проверок. В прошлом её обвиняли в хищении средств при реализации национального проекта «Жильё и городская среда», а также в срыве сроков благоустройства сквера «Гармония» и Пионерского парка.Кроме того, подрядчик участвовал в ремонте 2-й Высотной улицы в Тамбове, где не смог завершить работы, несмотря на выделенный бюджет в 40 млн рублей.Сейчас следствие выясняет все обстоятельства дела и проверяет другие проекты компании на предмет возможных нарушений.



