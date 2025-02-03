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В Тамбовской области расследуют хищение более 2 млн рублей при ремонте центра детского творчества
Сегодня, 09:42
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Правоохранительные органы Тамбовской области расследуют уголовное дело о мошенничестве, связанном с нецелевым расходованием бюджетных средств при капитальном ремонте здания учреждения дополнительного образования. По данным следствия, ущерб составил более 2 миллионов рублей.
Фигурантом дела стало ООО «ЮНИРемСтрой», заключившее в апреле 2022 года контракт с МБОУДО «Центр детского и юношеского творчества Староюрьевского района». В рамках соглашения на сумму 12,6 миллиона рублей подрядчик должен был провести капитальный ремонт здания. Работы были завершены, акты выполненных работ подписаны, а средства перечислены подрядчику.
Однако после окончания ремонта независимое строительно-техническое исследование выявило значительные расхождения между фактически выполненными работами и условиями контракта. Проверка показала, что подрядчик завысил объёмы выполненных работ, а также использовал материалы, не соответствующие проектно-сметной документации. Эти действия привели к необоснованному расходованию свыше 2 миллионов рублей из бюджета.
В результате расследования в отношении генерального директора ООО «ЮНИРемСтрой» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас следственные органы продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников преступления.
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