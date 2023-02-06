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Расследуется уголовное дело по факту мошенничества при ремонте сельской школы

Сегодня, 10:04
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Расследуется уголовное дело по факту мошенничества при ремонте сельской школы Прокуратура Мордовского района провела проверку по факту расходования бюджетных денежных средств при реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что в апреле 2022 года между МБОУ «Новопокровская СОШ» и ООО «Дон Строй Сервис» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Ленинского филиала школы на сумму свыше 43 млн рублей.

В раках исполнения контракта на счет юридического лица перечислен авансовый платеж на сумму свыше 12 млн рублей. Согласно акту приемки выполненных работ сумма исполненных обязательств составила около 2,5 млн рублей.

Проведенным обследованием выполненных и оплаченных подрядчику строительных работ установлен факт подмены строительных материалов, которые по своим техническим характеристикам не соответствуют материалам, заложенным проектной документацией на капитальный ремонт здания филиала школы.

Документов об обоснованности расходования остальной части авансового платежа со стороны ООО «Дон Строй Сервис» не представлено.

По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в СО МО МВД России «Мордовский» для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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