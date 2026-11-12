Два работника погибли на производствах в Тамбовской области за два дня 0 В Тамбовской области следователи проводят проверки по фактам гибели двух работников на производственных предприятиях. Несчастные случаи произошли 11 и 12 ноября в Ржаксинском муниципальном округе и посёлке Строитель. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону. Первый случай

В Тамбове продолжается спор о благоустройстве территории возле Центрального рынка 0 В Тамбове продолжается спор о благоустройстве площадки на улице Коммунальной, 21А, рядом с Центральным рынком. Проект предусматривает обновление асфальта, установку скамеек и урн, однако руководство рынка опасается, что работы затруднят торговлю и подъезд транспорта. Арбитражный суд Тамбовской

Тамбовские промышленники обсудили с Ростехнадзором кадровый дефицит и безопасность производства 0 В Тамбовской области представители промышленных предприятий обсудили с Ростехнадзором проблемы производственной безопасности, нехватку квалифицированных кадров и подготовку специалистов для работы на опасных производственных объектах. Очередное заседание Кадрового клуба при региональном Союзе

Заведующего кафедрой ТГТУ Алексея Ткачёва приговорили к колонии по делу о хищении 31 млн рублей 0 Ленинский районный суд Тамбова приговорил заведующего кафедрой Тамбовского государственного технического университета Алексея Ткачёва к одному году и четырём месяцам колонии общего режима за мошенничество при исполнении договора на поставку оборудования для вуза. Он стал четвёртым осуждённым по

Власти и инвестор рассказали тамбовчанам, как будут разрабатывать месторождение «Центральное» 0 В правительстве Тамбовской области 12 ноября состоялась первая открытая встреча с представителями компании, которая займётся разработкой месторождения титановых и циркониевых песков «Центральное» в Рассказовском округе. Губернатор Евгений Первышов и руководство АО «Сегмент» ответили на вопросы

«РКС-Тамбов» попытались закрыть от общественности судебный процесс об ущербе реке Цне 0 ООО «РКС-Тамбов» попросило Арбитражный суд Тамбовской области проводить в закрытом режиме заседания по делу о взыскании почти 388 млн рублей за загрязнение реки Цны. Компания сослалась на необходимость защиты конфиденциальной информации о расходах на реконструкцию канализационного коллектора и

Яна Радюкова временно возглавила Державинский университет после гибели Павла Моисеева 0 Исполняющей обязанности ректора Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина стала Яна Радюкова, ранее занимавшая должность проректора по образованию, молодёжной политике и воспитательной работе. Информация о её назначении появилась на официальном сайте вуза в разделе руководства

В Тамбове возбудили уголовное дело из-за многолетних разливов канализации 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с многолетними разливами канализационных стоков в Тамбове. Ранее следователи расследовали возможную халатность должностных лиц городской администрации,

В Тамбове скончалась профессор Державинского университета Светлана Пискунова 0 В Тамбове 9 ноября на 80-м году жизни скончалась доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Светлана Пискунова. Известный исследователь русского языка посвятила работе в вузе 57 лет. О её смерти сообщили на кафедре русского языка, русской и

На Центральном рынке Тамбова стройматериалами перекрыли проход к магазину «Огородник» 0 На Центральном рынке Тамбова возник новый конфликт вокруг доступа к торговым помещениям. Возле входа в магазин «Огородник» в торговом центре «Эверест» разместили поддоны с тротуарной плиткой, существенно сузившие проход. После жалобы предпринимателя Михаила Панфилова ситуацией заинтересовались

В Тамбовской области предложили расширить перечень дней запрета на продажу алкоголя 0 В Тамбовской области предложили расширить перечень дней, когда запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующий законопроект внесли в областную Думу депутаты Константин Черкасов и Михаил Краснянский. Новые ограничения планируется ввести с 1 сентября 2027 года. Согласно документу,

В Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% 0 С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Тамбовской области вырастет на 6,8% и составит 16 788 рублей на душу населения. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Евгений Первышов. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 18 299

Налоговая предъявила остановившему производство Тамбовскому хлебозаводу требования на 125 млн рублей 0 Федеральная налоговая служба предъявила ОАО «Тамбовский хлебозавод», находящемуся в процедуре банкротства, требования на 124,9 млн рублей. Это более чем в 27 раз превышает сумму долга перед газоснабжающей организацией, по заявлению которой началось банкротство предприятия. Информация о новых

Союз промышленников Тамбовской области поддержал концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского 0 В Тамбове 10 ноября состоится концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского «Путь сердца» (12+). Музыкант представит программу, объединяющую звучание фортепиано, индийского ситара, хендпана, этнических флейт и ударных инструментов. Мероприятие пройдёт при поддержке Союза промышленников и

В Тамбове обсудили риски передачи регионам права исключать памятники из реестра 0 С 23 января 2027 года региональные власти получат право самостоятельно принимать окончательные решения об исключении памятников регионального и муниципального значения из реестра объектов культурного наследия. Новые полномочия и связанные с ними риски обсудили в Тамбове на круглом столе

В Мичуринске у школы № 17 открыли памятник Российскому солдату 0 В Мичуринске на территории школы № 17 открыли памятник Российскому солдату, посвящённый военнослужащим, погибшим в боевых действиях. Инициаторами создания монумента стали местные жители Михаил Иллиев и Александр Шмаков, которые реализовали проект с использованием собственных и заёмных средств, а

Прокуратура потребовала принять меры из-за износа дороги к СНТ «Эльдорадо» в Тамбове 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова подготовила проект представления главе городской администрации из-за неудовлетворительного состояния дороги к СНТ «Эльдорадо». Ещё в 2025 году специалисты выявили предельный износ дорожного покрытия на участке протяжённостью 2,3 км, однако средства на его

В Тамбове подрядчика будут судить за попытку хищения 3 млн рублей при ремонте дороги 0 В Тамбове перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в попытке похитить 3 млн рублей при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги на Кронштадтской площади. По версии следствия, подрядчик пытался получить оплату за работы, качество и объём которых не соответствовали условиям

В Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году увеличится до 16,8 тысячи рублей 0 В Тамбовской области с 1 января 2027 года прожиточный минимум на душу населения составит 16,8 тыс. рублей, что примерно на 1,1 тыс. рублей больше действующего показателя. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов. Для трудоспособного населения прожиточный минимум

В Тамбове прекратили уголовное дело о халатности чиновников после жалоб на разливы сточных вод 0 В Тамбове прекращено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбуждённое после многочисленных жалоб жителей на разливы сточных вод. Следствие установило причины коммунальных аварий, однако расследование в отношении муниципальных чиновников