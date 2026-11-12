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Два работника погибли на производствах в Тамбовской области за два дня
Вчера, 22:13
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В Тамбовской области следователи проводят проверки по фактам гибели двух работников на производственных предприятиях. Несчастные случаи произошли 11 и 12 ноября в Ржаксинском муниципальном округе и посёлке Строитель. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Первый случай произошёл 11 ноября на сельскохозяйственном предприятии в Ржаксинском округе. Во время ремонта техники 63-летний тракторист-машинист получил тяжёлые травмы, от которых скончался.
На следующий день, 12 ноября, ещё один работник погиб на заводе по производству строительных конструкций в посёлке Строитель. По предварительным данным, 65-летний мужчина получил смертельные травмы при обслуживании производственного оборудования. Он скончался на месте происшествия.
По обоим фактам организованы процессуальные проверки. Следователи совместно с Государственной инспекцией труда устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют соблюдение требований охраны труда и производственной безопасности.
Названия предприятий, на которых произошли несчастные случаи, следственные органы пока не раскрывают. Причины происшествий также не установлены.
По результатам проверок будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовных дел.
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