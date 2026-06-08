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В Моршанске после конфликта в кафе погиб мужчина, задержан 20-летний подозреваемый
Вчера, 19:00
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В Моршанске следователи возбудили уголовное дело после гибели 45-летнего мужчины, который получил тяжёлые травмы в ходе конфликта в одном из городских кафе. Об этом сообщили в СУ СК России по Тамбовской области.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, ночью 7 июня 2026 года между посетителями кафе произошёл конфликт. Как полагают следователи, в ходе ссоры 20-летний местный житель избил ранее незнакомого ему 45-летнего мужчину.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Подозреваемого задержали. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.
В региональном управлении Следственного комитета отметили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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