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Под Тамбовом прошёл первый Агрозабег
Вчера, 11:30
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В Тамбовском муниципальном округе прошёл первый Агрозабег, сообщает деловое издание «Вердикт». Его провели на полях агрофирмы «Октябрьская» в Лысых Горах — там, где обычно работают тракторы и комбайны, в этот раз звучали стартовые команды, аплодисменты и финишные поздравления.
Несмотря на дождь в Тамбове, в Лысых Горах погода будто решила поддержать участников и дала старту пройти без лишней драмы. На дистанцию вышли 180 человек. По данным организаторов, Агрозабег объединил представителей 14 субъектов и 36 городов.
Участниками стали команды и представители группы компаний «Октябрьская», «Агротех-гаранта», «Полидона», «Русагро», «Агрономов Черноземья», «Овощного Союза», ООО «Агрономы Черноземья», «Сельхозмашин» и других компаний. Организаторами мероприятия выступили ООО «Агрономы Черноземья» и СССППК «Овощной Союз».
Одним из организаторов забега стал председатель СССППК «Овощной Союз» Виктор Ретинский. По его словам, такие события важны для всей аграрной отрасли.
«С каждым годом мы всё больше набираем обороты, и в этом году действительно перешагнули на новый уровень. Для сельского хозяйства такие события особенно важны: они объединяют людей, дают возможность стать ближе друг к другу, почувствовать, что аграрная отрасль — это большое и сильное сообщество», — отметил изданию «Вердикт» Виктор Ретинский.
В забеге также принял участие руководитель группы компаний «Октябрьская», председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин.
«Тамбовская область всегда была рядом со страной, а аграрная сфера в самые разные, в том числе непростые периоды, подставляла своё плечо. Сегодня здесь, на этом старте, я вижу новое лицо сельского хозяйства — активное, сильное, современное. Мне очень приятно быть частью этого движения и видеть людей, которые своим личным примером, своими семьями, своим образом жизни популяризируют аграрную тему», — подчеркнул Максим Жалнин.
На дистанцию вышел и министр спорта Тамбовской области Павел Грицков. Он отметил, что в регионе любят беговые старты и лёгкую атлетику: в области проходят «Забег.РФ», «Зелёный марафон», «Державинская миля» и другие спортивные события. По словам министра, идея сделать агрозабег традиционным обсуждалась давно, а первый старт показал, что такой формат востребован.
Отдельное значение организаторы придали благотворительной составляющей мероприятия. Средства, привлечённые от спонсоров, направляют на помощь людям, которым действительно нужна поддержка. Одной из таких историй стала история Екатерины: ранее благодаря средствам, собранным в рамках забега, ей была оказана помощь.
«Этот год был очень тяжёлый, но благодаря той поддержке, которая у меня есть рядом, эта поддержка очень помогает стоять уверенно на ногах, даже когда нет сил абсолютно», — сказала Екатерина.
Среди участников были как опытные бегуны, так и любители, которые поддерживают местные старты ради атмосферы и массовости. Участник забега Демьян Ростунов рассказал, что старается не пропускать такие события.
«Я люблю все местные забеги и считаю правильным их поддерживать, чтобы была максимальная массовость. В целом я люблю бегать, а тут хорошая погода, поля», — рассказал он.
Первым пятикилометровую дистанцию преодолел Евгений Абашин, представитель Орловского государственного аграрного университета.
«Трасса очень интересная, мне понравилась. Было приятно бежать прямо по полю — настоящему русскому полю», — отметил Евгений Абашин.
Агрозабег прошёл при поддержке министерства сельского хозяйства Тамбовской области, администрации Тамбовского муниципального округа, Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области.
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