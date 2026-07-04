Под Тамбовом прошёл первый Агрозабег

«С каждым годом мы всё больше набираем обороты, и в этом году действительно перешагнули на новый уровень. Для сельского хозяйства такие события особенно важны: они объединяют людей, дают возможность стать ближе друг к другу, почувствовать, что аграрная отрасль — это большое и сильное сообщество», — отметил изданию «Вердикт» Виктор Ретинский.

«Тамбовская область всегда была рядом со страной, а аграрная сфера в самые разные, в том числе непростые периоды, подставляла своё плечо. Сегодня здесь, на этом старте, я вижу новое лицо сельского хозяйства — активное, сильное, современное. Мне очень приятно быть частью этого движения и видеть людей, которые своим личным примером, своими семьями, своим образом жизни популяризируют аграрную тему», — подчеркнул Максим Жалнин.

«Этот год был очень тяжёлый, но благодаря той поддержке, которая у меня есть рядом, эта поддержка очень помогает стоять уверенно на ногах, даже когда нет сил абсолютно», — сказала Екатерина.

«Я люблю все местные забеги и считаю правильным их поддерживать, чтобы была максимальная массовость. В целом я люблю бегать, а тут хорошая погода, поля», — рассказал он.

«Трасса очень интересная, мне понравилась. Было приятно бежать прямо по полю — настоящему русскому полю», — отметил Евгений Абашин.