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Под Тамбовом впервые пройдёт Агрозабег по полям чернозёма
Сегодня, 14:14
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4 июля на территории ООО «Агрофирма „Октябрьская“» в Тамбовской области состоится первый Агрозабег. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спортивное мероприятие организовано при поддержке министерства сельского хозяйства региона, администрации Тамбовского муниципального округа и Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области.
Участникам предложат две дистанции — 5 и 15 километров. Старт забега намечен на 18:00, регистрация участников начнётся в 17:00.
Пятикилометровую дистанцию организаторы подготовили специально для работников агропромышленного комплекса в номинации «Сотрудник Агро». Маршрут длиной 15 километров рассчитан на всех любителей бега, готовых преодолеть кросс по полевым дорогам.
По информации организаторов, мероприятие сможет принять до 400 человек. В числе участников ожидаются сотрудники предприятий АПК, фермеры, студенты профильных учебных заведений, представители отрасли и любители активного образа жизни. После достижения лимита регистрация будет закрыта.
Все участники получат стартовые пакеты с фирменными футболками и электронными чипами хронометража, а победителей наградят медалями и призами.
ООО «Агрофирма „Октябрьская“» входит в группу компаний «Октябрьская». Директор предприятия и председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин также планирует принять участие в забеге.
«Для нас большая честь, что первый в Тамбовской области Агрозабег пройдёт именно на полях ООО „Агрофирма „Октябрьская““. Сельское хозяйство сегодня — это не только техника, урожайность и технологии. Это люди, энергия, командный дух и здоровый образ жизни», — отметил Максим Жалнин.
Он подчеркнул, что организаторы хотят показать современный облик аграрной отрасли и привлечь к ней внимание молодёжи.
«Особенность нашего забега в том, что участники смогут бежать не просто по трассе, а по тамбовской земле, по нашему знаменитому чернозёму. Можно сказать, по лучшему в мире беговому покрытию, только созданному не стадионом, а природой», — добавил он.
Регистрация открыта на платформе RussiaRunning. Забег пройдёт на территории ООО «Агрофирма „Октябрьская“» (координаты: 52.854392, 41.178067).
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