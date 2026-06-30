Под Тамбовом впервые пройдёт Агрозабег по полям чернозёма

«Для нас большая честь, что первый в Тамбовской области Агрозабег пройдёт именно на полях ООО „Агрофирма „Октябрьская““. Сельское хозяйство сегодня — это не только техника, урожайность и технологии. Это люди, энергия, командный дух и здоровый образ жизни», — отметил Максим Жалнин.

«Особенность нашего забега в том, что участники смогут бежать не просто по трассе, а по тамбовской земле, по нашему знаменитому чернозёму. Можно сказать, по лучшему в мире беговому покрытию, только созданному не стадионом, а природой», — добавил он.