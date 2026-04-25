Предприятия Тамбовской области сыграли в настольный теннис: турнир провёл Союз промышленников и предпринимателей

— Союз промышленников и предпринимателей — это не только экономика и производство, но и сообщество людей, объединённых общими ценностями. Такие турниры создают пространство для общения, укрепляют партнёрские связи и показывают, что здоровая конкуренция важна не только в бизнесе, но и в командной культуре, — отметил он.

В Тамбове прошёл турнир по настольному теннису среди команд предприятий — членов Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия.В соревнованиях приняли участие девять команд, представляющих крупные промышленные предприятия региона. Турнир стал площадкой не только для спортивной борьбы, но и для неформального общения представителей бизнеса.По итогам состязаний первое место заняла команда АО «Мичуринский завод “Прогресс”». Второе место досталось ПАО «Тамбовский завод “Электроприбор”», третье — ФКП «Тамбовский пороховой завод».Финальные игры, как отмечают организаторы, прошли в напряжённой и зрелищной борьбе: участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, командную сыгранность и спортивный азарт. Победителям и призёрам вручили кубки, медали, дипломы и денежные призы. Все команды-участники получили памятные грамоты.Отдельный приз получил победитель турнира: команде АО «Мичуринский завод “Прогресс”» вручили профессиональное основание для ракетки Joola от президента Федерации настольного тенниса Тамбовской области Михаила Атясова.Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин подчеркнул, что подобные мероприятия имеют значение не только как спортивные соревнования.