|
В Тамбове сменилось руководство Ассоциации промышленников и предпринимателей
Вчера, 19:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня в здании правительства Тамбовской области состоялось собрание региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей (РОР АПП). Заседание стало историческим сразу по нескольким причинам: впервые в нём принял участие губернатор Евгений Первышов, а также руководство Российского союза промышленников и предпринимателей — вице-президент Сергей Мытенков и президент Александр Шохин.
Главной интригой повестки стало переизбрание председателя Ассоциации. Многолетний руководитель Сергей Булах подвёл итоги своей работы и передал полномочия Максиму Жалнину, генеральному директору группы компаний «Октябрьское».
«Мы должны объединить промышленность и аграрный сектор, сделать их равными локомотивами экономики региона. Приоритет — кадры, модернизация, достойная оплата труда», — подчеркнул губернатор Евгений Первышов.
Вице-президент РСПП Сергей Мытенков отметил, что в Тамбовской области бизнес и власть нашли общий язык:
«Поверьте, далеко не все регионы могут этим похвастаться», — сказал он.
После единогласного голосования новым председателем стал Максим Жалнин, заявивший о намерении переформатировать Ассоциацию и привлечь к работе активных представителей крупного и среднего бизнеса.
Ассоциация также объявила о переезде в новый офис — из здания на Советской, 51 в IT-парк на Интернациональной, 16б.
«Главная задача — честный, открытый диалог. Ассоциация должна стать площадкой для объединения усилий всех, кто хочет развивать регион», — сказал Максим Жалнин.
Фото: Павел Васильев
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.