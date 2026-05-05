В Тамбове начали устанавливать разборную плотину на Цне

Вчера, 09:15
В Пригородном лесу Тамбова начался монтаж разборной плотины на реке Цне, благодаря которой в летний период поддерживается привычный уровень воды в пределах областного центра. Работы стартовали 5 мая.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, специалисты приступили к установке гидротехнических конструкций — ферм Поаре и щитов Буле. Именно они позволяют регулировать уровень воды в реке.

Фермы Поаре представляют собой металлические конструкции, устанавливаемые поперёк течения. На них крепятся специальные элементы, удерживающие воду. При необходимости плотину можно оперативно разобрать: конструкции опускаются на дно и не мешают течению реки и судоходству. Щиты Буле — это деревянные элементы с металлическим усилением, предназначенные для сдерживания потока воды.

По словам Дмитрия Сомова, после завершения монтажа уровень воды в Цне постепенно вернётся к привычным летним отметкам. Также в течение ближайших пяти-шести дней планируется восстановить пешеходную зону и перильное ограждение на плотине.

Напомним, реконструкция гидросооружения завершилась в конце прошлого года. Плотине в Пригородном лесу почти 50 лет. Несколько лет назад здесь уже меняли подвижные щиты, регулирующие уровень воды, однако в 2022 году возникла угроза размыва основания сооружения. После этого было принято решение о капитальном ремонте.

Работы стартовали в 2023 году, однако весной 2024-го их временно приостанавливали для корректировки проектной документации. Общая стоимость реконструкции превысила 300 млн рублей.
В Тамбовской области руководителя дорожной компании заподозрили в уклонении от уплаты 27 млн рублей налогов

Вчера, 20:08
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дорожно-строительной организации, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор

Максим Жалнин назвал встречу Путина и Первышова важным сигналом для развития Тамбовской области

Вчера, 16:04
Председатель Совета директоров региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин прокомментировал итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. В эксклюзивном комментарии

Суд отказал администрации Котовска во взыскании почти 3 млн рублей с подрядчика станции очистки воды

Вчера, 14:02
Арбитражный суд Тамбовской области отказал администрации Котовска во взыскании с тамбовской компании ООО «Реал-Макс» около 2,85 млн рублей штрафов и пеней по контракту на строительство станции очистки воды. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о муниципальном контракте,

Контрольный пакет «Русагро» передали государству: у холдинга есть предприятия в Тамбовской области

Вчера, 11:01
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал государству контрольный пакет акций агрохолдинга «Русагро», основанного бизнесменом Вадимом Мошковичем. Речь идёт более чем о 65% акций компании. Помимо акций, суд постановил обратить в доход государства денежные

В Тамбове ресторан «Репутация» могут признать банкротом

5 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Репутация», которое управляет одноимённым рестораном в центре Тамбова, сообщает издание «Вердикт». С заявлением в суд обратилась бывшая совладелица компании Евгения Гришина. Заседание, на котором проверят

В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка

5 мая 2026
В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того,

Тамбовская компания «Металл Сервис» через суд пытается защитить репутацию

5 мая 2026
В Тамбове арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании «Металл Сервис», которая пытается опровергнуть распространяемую в интернете информацию о своей деятельности. Компания считает опубликованные сведения недостоверными и просит суд не только признать их ложными, но и запретить

В Моршанске поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика

5 мая 2026
В Моршанске произошла трагедия на железной дороге — вечером 4 мая поезд сбил 12-летнего мальчика. Подросток погиб на месте. По данным следствия, мальчик пересекал пути на мотоцикле в месте, предназначенном только для пешеходов. В этот момент его сбил рабочий поезд, следовавший по маршруту Пачелма

В Тамбове планируют построить очистные сооружения почти за 1 млрд рублей

4 мая 2026
В Тамбове объявили тендер на строительство новых очистных сооружений в микрорайоне Телецентр. Стоимость проекта составляет 902,7 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона: заявки принимаются до 20 мая, победителя определят 25 мая.

Школьников Тамбовской области научат защищаться от телефонных мошенников

4 мая 2026
С 4 мая стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез», посвящённый защите от телефонного мошенничества. В рамках программы школьникам расскажут, как распознавать злоумышленников и правильно реагировать на подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке федеральных ведомств и направлен на

Власти Тамбовской области планируют отремонтировать более 160 км дорог в 2026 году

4 мая 2026
В Тамбовской области в 2026 году планируют отремонтировать более 160 километров дорог. Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова. Как сообщил и.о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, работы затронут 93 участка дорог общей

Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске

4 мая 2026
Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть

В Рассказове после капремонта готовятся открыть детский сад «Солнышко»

3 мая 2026
В Рассказове завершается капитальный ремонт детского сада «Солнышко». В учреждении сообщили, что работы находятся на финальной стадии, и уже в ближайшее время сад откроет двери для воспитанников. — Ремонт подходит к завершению, осталось совсем немного до долгожданного открытия, — отметили

В Тамбовской области обсудили реализацию госполитики в сфере охраны труда

3 мая 2026
В Тамбовской области прошла конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. В мероприятии приняли участие представители органов власти, работодатели и специалисты по управлению персоналом, в том числе участники Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей региона. Открывая

В Тамбовской области изменился график работы налоговой

2 мая 2026
С 1 мая в Тамбовской области изменился график приёма граждан в налоговой службе. Это связано с окончанием декларационной кампании. Теперь налоговые инспекции работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Выходные — суббота и воскресенье. Обратиться можно в отделения в

В Тамбовской области стартует акция «Окна Победы» к 9 Мая

2 мая 2026
В Тамбовской области в преддверии Дня Победы начинается проведение всероссийской акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге её участников. Инициатива предполагает оформление окон жилых домов, а также зданий образовательных и

В Тамбове наградили лучших тружеников региона: среди них — 81-летний учитель из Токарёвки

1 мая 2026
В преддверии Праздника весны и труда, 30 апреля, в правительстве Тамбовской области наградили лучших работников региона. Торжественную церемонию провёл глава области Евгений Первышов. Награды получили педагоги, медики, аграрии и сотрудники предприятий. Особое внимание привлекло вручение знаков

В Тамбовской области аннулировали декларации на 170 млн кг зерна

1 мая 2026
Россельхознадзор в 2026 году прекратил действие 49 деклараций на зерно у 36 производителей Тамбовской области. Общий объём продукции составил около 170 млн килограммов. Причиной стало отсутствие необходимых лабораторных исследований, которые должны подтверждать качество и безопасность зерна.

В Мордовском округе одобрили строительство крупного элеватора за 1,8 млрд рублей

30 апреля 2026
Проект строительства элеваторного комплекса в Мордовском округе Тамбовской области получил положительное заключение экспертизы. Объект рассчитан на хранение до 95 тыс. тонн зерна, инвестиции в него составят около 1,8 млрд рублей. Элеватор планируют построить рядом с рабочим посёлком Мордово на

Разработки тамбовского предприятия «Бекас» вошли в экспозицию Музея Победы

30 апреля 2026
Изделия тамбовского предприятия «Бекас» включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе. Речь идёт о новом разделе «СВО. Zащитники Отечества», открытом в 2025 году и посвящённом современным участникам боевых действий, волонтёрскому движению и повседневной жизни военнослужащих. Как
