|
В Тамбове начали устанавливать разборную плотину на Цне
Вчера, 09:15
Комментариев: 0
Версия для печати
В Пригородном лесу Тамбова начался монтаж разборной плотины на реке Цне, благодаря которой в летний период поддерживается привычный уровень воды в пределах областного центра. Работы стартовали 5 мая.
Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, специалисты приступили к установке гидротехнических конструкций — ферм Поаре и щитов Буле. Именно они позволяют регулировать уровень воды в реке.
Фермы Поаре представляют собой металлические конструкции, устанавливаемые поперёк течения. На них крепятся специальные элементы, удерживающие воду. При необходимости плотину можно оперативно разобрать: конструкции опускаются на дно и не мешают течению реки и судоходству. Щиты Буле — это деревянные элементы с металлическим усилением, предназначенные для сдерживания потока воды.
По словам Дмитрия Сомова, после завершения монтажа уровень воды в Цне постепенно вернётся к привычным летним отметкам. Также в течение ближайших пяти-шести дней планируется восстановить пешеходную зону и перильное ограждение на плотине.
Напомним, реконструкция гидросооружения завершилась в конце прошлого года. Плотине в Пригородном лесу почти 50 лет. Несколько лет назад здесь уже меняли подвижные щиты, регулирующие уровень воды, однако в 2022 году возникла угроза размыва основания сооружения. После этого было принято решение о капитальном ремонте.
Работы стартовали в 2023 году, однако весной 2024-го их временно приостанавливали для корректировки проектной документации. Общая стоимость реконструкции превысила 300 млн рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.