Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

» » » В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка

В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка

Сегодня, 14:02
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того, суд обязал их возместить причинённый ущерб.

По данным следствия, деньги были похищены за счёт завышения объёмов и стоимости выполненных работ. Речь идёт о контракте на благоустройство городского парка, заключённом в 2019 году.

Контракт выполняла компания «Витязь-строй», которая стала единственным участником торгов. В процессе стоимость работ выросла с 59,9 до 61,8 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове осудили группу за мошенничество с социальными выплатами

Тамбовский коммунальщик присвоил 7 миллионов рублей

Дело о хищении средств при благоустройстве сквера в Мичуринске направлено в ...

Вынесен приговор мошеннику с земельными участками из Моршанска

Вынесен приговор бывшему руководителю ООО «Стинэк»

Предприниматель осуждён за мошенничество при благоустройстве парка-набережн ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове ресторан «Репутация» могут признать банкротом

Сегодня, 16:04
0
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Репутация», которое управляет одноимённым рестораном в центре Тамбова, сообщает издание «Вердикт». С заявлением в суд обратилась бывшая совладелица компании Евгения Гришина. Заседание, на котором проверят

В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка

Сегодня, 14:02
0
В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того,

Тамбовская компания «Металл Сервис» через суд пытается защитить репутацию

Сегодня, 13:01
0
В Тамбове арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании «Металл Сервис», которая пытается опровергнуть распространяемую в интернете информацию о своей деятельности. Компания считает опубликованные сведения недостоверными и просит суд не только признать их ложными, но и запретить

В Моршанске поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика

Сегодня, 12:00
0
В Моршанске произошла трагедия на железной дороге — вечером 4 мая поезд сбил 12-летнего мальчика. Подросток погиб на месте. По данным следствия, мальчик пересекал пути на мотоцикле в месте, предназначенном только для пешеходов. В этот момент его сбил рабочий поезд, следовавший по маршруту Пачелма

В Тамбове планируют построить очистные сооружения почти за 1 млрд рублей

Вчера, 20:08
0
В Тамбове объявили тендер на строительство новых очистных сооружений в микрорайоне Телецентр. Стоимость проекта составляет 902,7 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона: заявки принимаются до 20 мая, победителя определят 25 мая.

Школьников Тамбовской области научат защищаться от телефонных мошенников

Вчера, 19:07
0
С 4 мая стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез», посвящённый защите от телефонного мошенничества. В рамках программы школьникам расскажут, как распознавать злоумышленников и правильно реагировать на подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке федеральных ведомств и направлен на

Власти Тамбовской области планируют отремонтировать более 160 км дорог в 2026 году

Вчера, 15:03
0
В Тамбовской области в 2026 году планируют отремонтировать более 160 километров дорог. Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова. Как сообщил и.о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, работы затронут 93 участка дорог общей

Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске

Вчера, 11:04
0
Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть

В Рассказове после капремонта готовятся открыть детский сад «Солнышко»

3 мая 2026
0
В Рассказове завершается капитальный ремонт детского сада «Солнышко». В учреждении сообщили, что работы находятся на финальной стадии, и уже в ближайшее время сад откроет двери для воспитанников. — Ремонт подходит к завершению, осталось совсем немного до долгожданного открытия, — отметили

В Тамбовской области обсудили реализацию госполитики в сфере охраны труда

3 мая 2026
0
В Тамбовской области прошла конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. В мероприятии приняли участие представители органов власти, работодатели и специалисты по управлению персоналом, в том числе участники Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей региона. Открывая

В Тамбовской области изменился график работы налоговой

2 мая 2026
0
С 1 мая в Тамбовской области изменился график приёма граждан в налоговой службе. Это связано с окончанием декларационной кампании. Теперь налоговые инспекции работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Выходные — суббота и воскресенье. Обратиться можно в отделения в

В Тамбовской области стартует акция «Окна Победы» к 9 Мая

2 мая 2026
0
В Тамбовской области в преддверии Дня Победы начинается проведение всероссийской акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге её участников. Инициатива предполагает оформление окон жилых домов, а также зданий образовательных и

В Тамбове наградили лучших тружеников региона: среди них — 81-летний учитель из Токарёвки

1 мая 2026
0
В преддверии Праздника весны и труда, 30 апреля, в правительстве Тамбовской области наградили лучших работников региона. Торжественную церемонию провёл глава области Евгений Первышов. Награды получили педагоги, медики, аграрии и сотрудники предприятий. Особое внимание привлекло вручение знаков

В Тамбовской области аннулировали декларации на 170 млн кг зерна

1 мая 2026
0
Россельхознадзор в 2026 году прекратил действие 49 деклараций на зерно у 36 производителей Тамбовской области. Общий объём продукции составил около 170 млн килограммов. Причиной стало отсутствие необходимых лабораторных исследований, которые должны подтверждать качество и безопасность зерна.

В Мордовском округе одобрили строительство крупного элеватора за 1,8 млрд рублей

30 апреля 2026
0
Проект строительства элеваторного комплекса в Мордовском округе Тамбовской области получил положительное заключение экспертизы. Объект рассчитан на хранение до 95 тыс. тонн зерна, инвестиции в него составят около 1,8 млрд рублей. Элеватор планируют построить рядом с рабочим посёлком Мордово на

Разработки тамбовского предприятия «Бекас» вошли в экспозицию Музея Победы

30 апреля 2026
0
Изделия тамбовского предприятия «Бекас» включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе. Речь идёт о новом разделе «СВО. Zащитники Отечества», открытом в 2025 году и посвящённом современным участникам боевых действий, волонтёрскому движению и повседневной жизни военнослужащих. Как

Суд в Тамбове отказал в разделе имущества семьи экс-главы «Ланты» после его изъятия государством

30 апреля 2026
0
Ленинский районный суд Тамбова отклонил иск Светланы Васильевой к бывшему генеральному директору интернет-провайдера «Ланта» Александру Васильеву* о разделе имущества. Как установил суд, всё имущество, о котором шла речь, ранее уже было изъято и передано в собственность государства по решению

В Тамбове осудили группу за мошенничество с социальными выплатами

30 апреля 2026
0
В Тамбове суд вынес приговор четырём местным жителям по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на социальную поддержку. Их признали виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц. Как установил суд, в 2021–2023 годах фигуранты действовали по предварительному сговору с бывшим начальником

Польские СМИ сообщили о возможной связи криптобиржи Zondacrypto с «Тамбовской» ОПГ

29 апреля 2026
0
Польская газета Wyborcza сообщила о возможной связи криптовалютной биржи Zondacrypto с организованной преступной группировкой «Тамбовская». Публикация появилась на фоне жалоб пользователей на проблемы с выводом средств: по данным издания, платформа более двух недель не осуществляет выплаты

Частное образование в Тамбовской области ищет модель развития: отрасль обсудили на круглом столе

29 апреля 2026
0
В Тамбове состоялся круглый стол «Стратегия частного образования в Тамбовской области», на котором представители бизнеса и власти обсудили текущее состояние и перспективы негосударственного сектора образования, сообщает «Вердикт». По оценке председателя профильного комитета «Опоры России» Елены

Дело экс-губернатора Максима Егорова поступило в суд: обвинение — взятки на 80 млн рублей

29 апреля 2026
0
В Ленинский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона. По версии следствия, в 2022–2024 годах Егоров, занимая
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги