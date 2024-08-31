Вынесен приговор бывшему руководителю ООО «Стинэк» Комментариев: 0



Суд установил, что Комарова намеренно подменила материалы, установив вместо дорогих малых архитектурных форм из датской робинии более дешёвые конструкции из другого дерева. Эти действия были квалифицированы как попытка присвоения разницы в стоимости, что составило около 11 миллионов рублей.



По условиям первоначального контракта, подрядчик обязан был использовать исключительно указанные в документации материалы, и любые замены были запрещены. Однако компания «Стинэк» нарушила эти условия, установив на территории детского городка «Лукоморья» конструкции, которые вскоре начали разрушаться.



Несмотря на представленные доказательства, Мария Комарова свою вину не признала. Тем не менее, суд признал её виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Её приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.



Ранее, в марте, 19-й арбитражный апелляционный суд поддержал позицию администрации Тамбова в споре с ООО «Стинэк» по поводу качества выполненных работ в «Лукоморье». Суд обязал подрядчика демонтировать и вывезти дефектное оборудование за свой счёт, а также убрать ограждения. Компания, уже включённая в реестр недобросовестных поставщиков, пыталась обжаловать это решение, подавая кассационную жалобу и запрашивая обеспечительные меры, но суд кассационной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.



Таким образом, ситуация с благоустройством сквера на Набережной, в том числе судебные разбирательства, продемонстрировала серьёзные проблемы в реализации проекта, завершившиеся уголовным преследованием ответственного лица.

В Тамбове суд вынес приговор Марии Комаровой, бывшему директору ООО «Стинэк», по делу о попытке хищения бюджетных средств на сумму около 11 миллионов рублей. Проблемы начались после того, как при благоустройстве сквера на Набережной было установлено детское игровое оборудование, которое не соответствовало проектно-сметной документации. Прокуратура выявила значительное расхождение между фактической и заявленной стоимостью выполненных работ.Суд установил, что Комарова намеренно подменила материалы, установив вместо дорогих малых архитектурных форм из датской робинии более дешёвые конструкции из другого дерева. Эти действия были квалифицированы как попытка присвоения разницы в стоимости, что составило около 11 миллионов рублей.По условиям первоначального контракта, подрядчик обязан был использовать исключительно указанные в документации материалы, и любые замены были запрещены. Однако компания «Стинэк» нарушила эти условия, установив на территории детского городка «Лукоморья» конструкции, которые вскоре начали разрушаться.Несмотря на представленные доказательства, Мария Комарова свою вину не признала. Тем не менее, суд признал её виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Её приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.Ранее, в марте, 19-й арбитражный апелляционный суд поддержал позицию администрации Тамбова в споре с ООО «Стинэк» по поводу качества выполненных работ в «Лукоморье». Суд обязал подрядчика демонтировать и вывезти дефектное оборудование за свой счёт, а также убрать ограждения. Компания, уже включённая в реестр недобросовестных поставщиков, пыталась обжаловать это решение, подавая кассационную жалобу и запрашивая обеспечительные меры, но суд кассационной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.Таким образом, ситуация с благоустройством сквера на Набережной, в том числе судебные разбирательства, продемонстрировала серьёзные проблемы в реализации проекта, завершившиеся уголовным преследованием ответственного лица.



