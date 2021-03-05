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Обвиняемый в мошенничестве «Стинэк» будет строить дороги на 102 млн рублей
Сегодня, 08:42
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Торги на строительство дорог в микрорайоне «Майский» выиграло ООО «Стинэк». Компания согласилась выполнить работы по стоимости на 30% меньше, чем было заявлено на торгах, предложив 102,7 миллиона рублей.
Отметим, ранее прокуратура выявила признаки мошенничества при благоустройстве деревянного городка на Набережной в городе Тамбове Подрядчиком объекта было ООО «Стинэк». По данным ведомства, работы обошлись в 11 миллионов рублей, в то время как в документах была прописана цена, вдвое больше фактической – 22,3 миллиона.
Фото – «Новый Тамбов»
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