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В Тамбовской области перевозчика заподозрили в хищении более 1,7 млн рублей через социальные транспортные карты
Вчера, 20:57
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Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили схему предполагаемого мошенничества при получении бюджетных выплат в сфере пассажирских перевозок. Под подозрение попал индивидуальный предприниматель, работавший на маршрутах одного из муниципальных округов региона.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, по версии следствия, с января 2020 года по декабрь 2025 года перевозчик проводил фиктивные операции с использованием социальных транспортных карт, которые незаконно находились в его распоряжении.
При этом фактического оказания услуг льготным категориям граждан, как считают правоохранители, не происходило. Несмотря на это, в уполномоченные органы направлялись заведомо ложные сведения, на основании которых предприниматель получал компенсационные выплаты из бюджета.
Предварительный ущерб государству оценивается более чем в 1,7 млн рублей.
По материалам проверки следственное подразделение УФСБ России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершённое в особо крупном размере»).
В настоящее время оперативники устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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