В Тамбовской области перевозчика заподозрили в хищении более 1,7 млн рублей через социальные транспортные карты 0 Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили схему предполагаемого мошенничества при получении бюджетных выплат в сфере пассажирских перевозок. Под подозрение попал индивидуальный предприниматель, работавший на маршрутах одного из муниципальных округов региона. Как сообщили в региональном

Дело бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой возобновили после её возвращения из зоны СВО 0 Ленинский районный суд Тамбова возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Как стало известно, ранее производство по делу было приостановлено в связи с тем, что

Тамбовский облсуд отправил в колонию фигуранта дела о хищении более 31 млн рублей при поставке оборудования 0 Тамбовский областной суд ужесточил наказание одному из фигурантов дела о хищении бюджетных средств при поставке оборудования для образовательного учреждения. Вместо условного срока осуждённый получил реальное лишение свободы. Речь идёт о Владимире Артёмове, который, как сообщает деловое издание

Тамбовский бизнес помогает «Бригаде 68»: волонтёры получили автомобиль и поддержку предприятий региона 0 Тамбовские предприятия, входящие в региональный Союз промышленников и предпринимателей, продолжают оказывать поддержку гуманитарному центру «Бригада 68», который занимается доставкой помощи военнослужащим в зону специальной военной операции. Об этом рассказала руководитель объединения Людмила

В Тамбове подрядчика через суд хотят обязать восстановить разрушившиеся спортплощадки 0 Власти Тамбова намерены усилить судебное давление на подрядчика, который до сих пор не исполнил гарантийные обязательства по ремонту десяти многофункциональных спортивных площадок. Вопрос обсудили на еженедельной планёрке у главы администрации города Максима Косенкова. Речь идёт о спортивных

Тамбов закупает 38 единиц новой коммунальной техники почти на 184 млн рублей 0 В Тамбове продолжается обновление парка коммунальной техники. На совещании у главы администрации города Максима Косенкова 15 июня обсудили ход закупок машин, которые приобретаются для нужд городского хозяйства по лизинговой схеме. Как сообщили в администрации, в рамках первой закупочной процедуры,

Евгений Первышов: Тамбовской области потребуется около десяти лет, чтобы стать финансово самостоятельным регионом 0 Тамбовской области понадобится около десяти лет напряжённой работы, чтобы преодолеть последствия затяжного кризиса и выйти на уровень финансовой самостоятельности. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании правительства после обсуждения ключевых показателей развития

В процедуре банкротства «Тамбовхимпромстроя» оценили имущество почти на 85 млн рублей 0 В Тамбове продолжается процедура банкротства ОАО «Тамбовхимпромстрой». Как сообщает деловое издание «Вердикт», в рамках конкурсного производства опубликован отчёт об оценке имущества компании, находящегося в залоге. Документ был подготовлен 13 июня 2026 года и размещён конкурсным управляющим

В Тамбовской области инфляция замедлилась до 5,9%, а промышленность показала рост более чем на 8% 0 В Тамбове на площадке Стромов-центра Державинского университета прошла коммуникационная сессия Банка России, посвящённая актуальным вопросам экономики и денежно-кредитной политики. Участники обсудили влияние ключевой ставки на инфляцию, кредитование, инвестиции, рынок труда и развитие бизнеса. Во

Суд обязал власти Тамбова расторгнуть контракт на благоустройство Соборной площади в одностороннем порядке 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным соглашение о расторжении муниципального контракта на благоустройство территории возле памятника Святителю Питириму на Соборной площади в Тамбове. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с материалами дела. Речь идёт о

Житель Тамбовской области отсудил у дорожников почти 87 тысяч рублей после ДТП из-за ямы 0 Никифоровский районный суд обязал дорожную организацию возместить автомобилисту ущерб, причинённый из-за неудовлетворительного состояния дороги. Дорожный инцидент произошёл ночью в ноябре 2025 года. Житель Никифоровского округа, управляя автомобилем, попал в дорожную яму и повредил транспортное

В Тамбовской области начнут штрафовать водителей за разговоры по телефону за рулём по данным камер 0 В Тамбовской области в ближайшее время начнут выносить постановления о штрафах водителям, которые пользуются мобильными телефонами во время движения. Фиксировать нарушения будут комплексы автоматической фотовидеофиксации. Об этом сообщили в ТОГКУ «Тамбовавтодор». Как пояснили в учреждении,

В Мичуринске начали промывать один из крупнейших канализационных коллекторов города 0 В Мичуринске специалисты АО «Тамбовская сетевая компания» приступили к гидродинамической промывке канализационного коллектора на улице Тамбовской. Работы проведут на участке протяжённостью 1,7 километра. Речь идёт о коллекторе диаметром 500 миллиметров, который обслуживает значительную часть

У кредиторов «Токарёвской птицефабрики» появился новый повод говорить о банкротстве предприятия 0 Финансовые претензии к ОАО «Токарёвская птицефабрика» продолжают накапливаться. Очередное уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом опубликовало воронежское ООО «БелМТЗцентр». Как следует из материалов арбитражного дела, спор между

Экс-вице-губернатора Тамбовской области будут судить по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича 0 Бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов предстанет перед судом вместе с основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и бывшим генеральным директором компании Максимом Басовым. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, Генеральная прокуратура

Тамбовскую компанию «Инвестстрой-Тамбов» признали банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ООО «Инвестстрой-Тамбов» и открыл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована. Изначально инициатором

В Мичуринске после майской аварии заменили участок коллектора, обслуживающего более 20 многоквартирных домов 0 АО «Тамбовская сетевая компания» завершило ремонт аварийного участка канализационного коллектора на улице Мира в Мичуринске. Работы проводились совместно с подрядной организацией после обрушения самотечного коллектора диаметром 1000 мм, которое произошло в начале мая. Авария создавала риск

В Тамбовской области рассказали, какие компании предлагают лучшие условия для работников 0 В правительстве Тамбовской области обсудили развитие ЭКГ-рейтинга — системы оценки социально ответственного бизнеса. Как сообщает деловое издание «Вердикт», власти региона планируют активнее использовать этот инструмент при работе с работодателями и соискателями. По данным, озвученным на совещании

Тамбовчанина отправили в СИЗО по делу о незаконном оформлении банковских карт 0 В Тамбовской области задержали местного жителя, которого подозревают в организации схемы по оформлению банковских карт для незаконных финансовых операций. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По информации УФСБ России по Тамбовской области, мужчина через

Суд обязал «РКС-Тамбов» выплатить более 46 млн рублей за загрязнение реки Паники 0 Арбитражный суд Тамбовской области взыскал с ООО «РКС-Тамбов» 46,54 млн рублей за загрязнение реки Паники канализационными стоками. Также компании предстоит выплатить почти 700 тыс. рублей государственной пошлины. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», изучившее материалы дела. По данным