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В Тамбове перевозчик подозревается в хищении более 7 миллионов рублей на льготных транспортных картах
Сегодня, 12:11
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Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли мошенническую схему, реализованную индивидуальным предпринимателем, осуществлявшим пассажирские перевозки на территории Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств путём фиктивных операций с социальными транспортными картами.
По версии следствия, на протяжении всего 2022 года подозреваемый систематически проводил фиктивные транзакции с использованием социальных карт, предназначенных для проезда льготников. При этом реальные перевозки граждан не осуществлялись, а данные о поездках подделывались. Эти сведения затем передавались в уполномоченные органы для получения компенсаций из бюджета.
Таким образом, за неоказанные услуги предприниматель получил более 7 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность других лиц к схеме.
Масштаб выявленного преступления подчёркивает уязвимость системы компенсационных выплат в сфере социальных перевозок. Специалисты отмечают необходимость усиления контроля за использованием льготных карт и прозрачностью отчётности перевозчиков.
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