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Глава стройфирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 78 млн рублей
Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы строительной компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Личность фигуранта и название компании не разглашаются.
По версии следствия, подозреваемый в течение трёх лет, с 2018 по 2021 год, вводил ложные данные в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль. Предполагается, что эти данные были основаны на фальсифицированных бухгалтерских документах, указывающих на существование финансовых операций с контрагентами, поставщиками и исполнителями работ. Подозреваемый представил эти декларации в налоговую инспекцию, тем самым избежав уплаты налогов на сумму почти 78 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по инициативе регионального управления Федеральной налоговой службы.
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