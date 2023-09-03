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Возбуждено уголовное дело в отношении по факту неуплаты 323 миллиона рублей налогов
Сегодня, 09:25
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На основе анализа материалов, предоставленных налоговой службой, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении одной компании из Тамбова, которая специализируется на производстве и транспортировке битумных смесей, по статье 199 часть 2 "б" Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся уклонения от уплаты налогов.
Следствие считает, что генеральный директор данной компании представил заведомо недостоверные сведения в своих налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль за период с 2018 по 2020 год. Эти сведения были основаны на бухгалтерских документах, связанных с финансово-хозяйственными отношениями с перевозчиком, предположительно, имевшими фиктивный характер. Согласно проведенной оценке, размер ущерба, нанесенного бюджету, составил 323 миллиона рублей.
В настоящее время проводится процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств дела и уточнения размера причиненного ущерба.
Фото: 26-2.ru
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