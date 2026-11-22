«РКС-Тамбов» проиграло апелляцию по делу о загрязнении ручья Ближний Колов на 4,7 млн рублей Комментариев: 0



Иск в интересах Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора подала прокуратура Тамбовской области. В июле 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования в полном объёме.



Основанием для разбирательства стал разлив канализационных стоков из-за неисправности насосной станции в районе улиц Коломенской и Кедровой. Летом 2025 года после жалоб жителей специалисты зафиксировали попадание загрязнённой воды в ручей Ближний Колов.



Согласно материалам дела, сточные воды поступали в ручей с 24 июля по 7 августа — около 335 часов. Лабораторные исследования показали значительные превышения нормативов загрязняющих веществ. В отдельные дни содержание иона аммония превышало установленные значения в 162 раза, фосфат-иона — в 31 раз, а показатель биохимического потребления кислорода за пять суток (БПК₅) — в 29 раз.



Неисправность оборудования подтверждалась и документами самого коммунального оператора. В письме от октября 2025 года «РКС-Тамбов» сообщало о выходе из строя оборудования, элементов и конструкций канализационной насосной станции, из-за чего стоки вытекали на окружающую территорию.



Капитальный ремонт станции стоимостью 1,6 млн рублей начался в середине августа 2025 года. После завершения работ, по сведениям компании, КНС вернулась к штатному режиму эксплуатации.



В апелляционной жалобе «РКС-Тамбов» заявило о нарушениях при отборе проб. Компания указывала, что её не уведомили о проведении исследований, представители предприятия при отборе не присутствовали, а видеозаписи не позволяют полностью проверить соблюдение процедуры.



Однако суд установил, что пробы отбирались на общедоступной территории. В материалах дела имелись протоколы отбора, фотографии и видеозаписи, а отсутствие представителей коммунального оператора не делало результаты исследований недопустимыми доказательствами.



Другим предметом разногласий стал статус ручья Ближний Колов. Компания ссылалась на отсутствие сведений о нём в государственном водном реестре и оспаривала применение нормативов для водных объектов рыбохозяйственного значения.



Апелляционная инстанция учла, что Ближний Колов является временным водотоком, наполняющимся дождевыми и талыми водами. Через ручей Колыванья он связан с рекой Цной. Суд согласился с выводами первой инстанции о возможности применения соответствующих нормативов при расчёте ущерба.



Размер вреда в 4,7 млн рублей также признан обоснованным. Собственного контррасчёта «РКС-Тамбов» не представило.



По этому же эпизоду ранее был привлечён к административной ответственности главный инженер коммунального предприятия. За нарушение требований к охране водных объектов ему назначили предупреждение.



ООО «РКС-Тамбов» входит в группу «Российские коммунальные системы» и эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения областного центра по концессионному соглашению с городской администрацией.



В Арбитражном суде Тамбовской области также продолжается другое разбирательство, связанное с загрязнением реки Цны. По нему Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с «РКС-Тамбов» 387,9 млн рублей экологического ущерба. Решение по существу этого спора пока не принято. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» 4,7 млн рублей за загрязнение ручья Ближний Колов в микрорайоне Майский. Коммунальный оператор оспаривал результаты лабораторных исследований и расчёт экологического ущерба, а также утверждал, что ручей не относится к водным объектам рыбохозяйственного значения. Суд отклонил жалобу компании.Иск в интересах Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора подала прокуратура Тамбовской области. В июле 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования в полном объёме.Основанием для разбирательства стал разлив канализационных стоков из-за неисправности насосной станции в районе улиц Коломенской и Кедровой. Летом 2025 года после жалоб жителей специалисты зафиксировали попадание загрязнённой воды в ручей Ближний Колов.Согласно материалам дела, сточные воды поступали в ручей с 24 июля по 7 августа — около 335 часов. Лабораторные исследования показали значительные превышения нормативов загрязняющих веществ. В отдельные дни содержание иона аммония превышало установленные значения в 162 раза, фосфат-иона — в 31 раз, а показатель биохимического потребления кислорода за пять суток (БПК₅) — в 29 раз.Неисправность оборудования подтверждалась и документами самого коммунального оператора. В письме от октября 2025 года «РКС-Тамбов» сообщало о выходе из строя оборудования, элементов и конструкций канализационной насосной станции, из-за чего стоки вытекали на окружающую территорию.Капитальный ремонт станции стоимостью 1,6 млн рублей начался в середине августа 2025 года. После завершения работ, по сведениям компании, КНС вернулась к штатному режиму эксплуатации.В апелляционной жалобе «РКС-Тамбов» заявило о нарушениях при отборе проб. Компания указывала, что её не уведомили о проведении исследований, представители предприятия при отборе не присутствовали, а видеозаписи не позволяют полностью проверить соблюдение процедуры.Однако суд установил, что пробы отбирались на общедоступной территории. В материалах дела имелись протоколы отбора, фотографии и видеозаписи, а отсутствие представителей коммунального оператора не делало результаты исследований недопустимыми доказательствами.Другим предметом разногласий стал статус ручья Ближний Колов. Компания ссылалась на отсутствие сведений о нём в государственном водном реестре и оспаривала применение нормативов для водных объектов рыбохозяйственного значения.Апелляционная инстанция учла, что Ближний Колов является временным водотоком, наполняющимся дождевыми и талыми водами. Через ручей Колыванья он связан с рекой Цной. Суд согласился с выводами первой инстанции о возможности применения соответствующих нормативов при расчёте ущерба.Размер вреда в 4,7 млн рублей также признан обоснованным. Собственного контррасчёта «РКС-Тамбов» не представило.По этому же эпизоду ранее был привлечён к административной ответственности главный инженер коммунального предприятия. За нарушение требований к охране водных объектов ему назначили предупреждение.ООО «РКС-Тамбов» входит в группу «Российские коммунальные системы» и эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения областного центра по концессионному соглашению с городской администрацией.В Арбитражном суде Тамбовской области также продолжается другое разбирательство, связанное с загрязнением реки Цны. По нему Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с «РКС-Тамбов» 387,9 млн рублей экологического ущерба. Решение по существу этого спора пока не принято.



