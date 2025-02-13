Жителей Тамбова призывают взять на себя содержание контейнерных площадок 0 Жители центральной части Тамбова, обеспокоены инициативой городской администрации, которая предлагает многоквартирным домам взять на себя обязательства по содержанию контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле, сообщает «ПРАВО68». По словам горожан, в их домах проходят собрания

Суд обязал «Русагро-Тамбов» выплатить 6,9 млн рублей за загрязнение реки Царёвки 0 Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу ООО «Русагро-Тамбов», подтвердив решение о взыскании с компании 6,9 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесённого реке Царёвке в Знаменском районе Тамбовской области. Таким образом, решение апелляционной инстанции осталось в

Игорь Эдель приговорён к 12 годам колонии за взяточничество 0 Ленинский районный суд Ульяновска вынес обвинительный приговор 68-летнему бывшему первому вице-губернатору региона Игорю Эделю, признав его виновным в получении многомиллионных взяток. Чиновника задержали в августе 2023 года с поличным при получении крупной суммы от представителей московской

РСХБ соберет 25 000 книг для сельских школ 0 14 февраля отмечается международный день книгодарения. В рамках своего 25-летнего юбилея Россельхозбанк запускает сбор 25 тыс. книг для передачи их библиотеки сельских школ. В акции примут участие сотрудники головного офиса и филиалов банка по всей стране.

Депутаты утвердили изменения в бюджет Тамбова на 2025 год 0 Городская дума Тамбова рассмотрела и одобрила корректировки в бюджет на 2025 год, а также плановый период 2026–2027 годов. Доходы городской казны на 2025 год установлены на уровне 11,3 млрд рублей, тогда как расходы составят 11,1 млрд рублей.

Бывший глава «Тамбовавтодора» получил условный срок за превышение полномочий 0 Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор Дмитрию Попову, ранее возглавлявшему областное учреждение «Тамбовавтодор». Он признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему запрещено занимать

В Тамбове суд вынес приговор троим молодым людям за жестокое убийство кота 0 Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор троим молодым людям, признанным виновными в жестоком обращении с животными, повлекшем гибель животного. Дело вызвало широкий общественный резонанс после публикации видео с убийством кота по кличке Тимошка.

В Тамбове выставили на торги исторический комплекс торговых рядов 0 Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил конкурс на продажу объекта культурного наследия регионального значения – «Корпус торговых рядов» в Тамбове. Начальная стоимость исторического комплекса составляет 33,1 млн рублей.

В администрации Тамбова сменился руководитель Центрального территориального управления 0 В областном центре произошли кадровые перестановки: новым руководителем Центрального территориального управления назначена Надежда Петровская. Ранее она занимала должность председателя городского комитета социальной политики, а теперь будет отвечать за взаимодействие с жителями центральной части

Организатора подпольного игорного бизнеса из Москвы будут судить в Тамбове 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего москвича Сергея Бочарова, которого обвиняют в организации незаконных азартных игр. Мужчина с 2021 года находится в международном розыске, а теперь его дело передано в суд.

В Тамбовской области отремонтируют 8 участков региональных дорог в 2024 году 0 Власти Тамбовской области определили список дорожных объектов, которые будут отремонтированы в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В программу вошли восемь участков региональных трасс общей протяжённостью более 100 километров.

В Тамбове автомобилисты незаконно выгружают строительный мусор в контейнеры для КГО 0 Жители Тамбова продолжают сталкиваться с проблемой незаконного складирования строительных отходов. Телеграм-канал «ПроМусор | 68» опубликовал видеозаписи, сделанные 8–9 февраля на улице Бастионной, 1а. На кадрах видно, как автомобилисты заполняют бункеры стройматериалами, лишая горожан возможности

В Тамбове обсудили восстановление исторического облика бывшей гостиницы «Славянская» 0 Рабочая группа областной Общественной палаты, занимающаяся вопросами сохранения культурно-исторического наследия, провела инспекцию памятника архитектуры на пересечении улиц Коммунальной и Носовской в Тамбове. Здание, известное старожилам как бывший магазин «Юный техник» и офис ДОСААФ, когда-то

Развитие промышленности и новые образовательные инициативы в Тамбовской области 0 На очередном оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов обсудил в прямом эфире перспективные задачи по развитию регионального промышленного комплекса. Кроме того, особое внимание уделили оснащению школ для введения новых учебных предметов —

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана 0 Военно-патриотическое воспитание молодёжи уже почти три года остаётся одним из ключевых направлений работы Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Если ранее инициативу в проведении встреч брали на себя ветераны, то теперь школьники сами проявляют интерес, приглашают

Суд обязал администрацию Тамбова заняться восстановлением дома Нарышкина 0 Арбитражный суд Тамбовской области постановил, что городские власти должны отремонтировать кровлю и разработать проект восстановления дома Нарышкина, расположенного на улице Советской, 80. Здание, серьёзно пострадавшее от пожара в мае 2023 года, находится в аварийном состоянии уже более трёх лет,

Из Тамбова запустят авиарейсы в Ханты-Мансийск с пересадкой в Санкт-Петербурге 0 С 14 февраля пассажиры смогут добраться из Тамбова в Ханты-Мансийск благодаря новым рейсам авиакомпании «РусЛайн». Полёты будут выполняться с пересадкой в Санкт-Петербурге и продлятся до 9 мая.

В центре Тамбова расчистят и благоустроят участок реки Студенец 0 Власти Тамбова намерены провести очистку русла реки Студенец и благоустроить прилегающую территорию в центре города. По информации пресс-службы регионального правительства, работы затронут участок от торгового центра «Акварель» вниз по течению до автомобильного моста на улице Карла Маркса.

Москва поможет Тамбовской области разработать транспортную стратегию 0 Тамбовская область приступает к созданию комплексной транспортной стратегии, и в этом процессе регион получит методологическую поддержку от Москвы. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в областном правительстве. Он отметил, что обратился к мэру столицы Сергею Собянину с

Тамбовский аэропорт планирует расширение маршрутной сети при поддержке Росавиации 0 Власти Тамбовской области рассматривают возможность увеличения числа авиарейсов из регионального аэропорта. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании правительства области. Временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов рассказал о переговорах с главой Росавиации Дмитрием