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Суд обязал «Русагро-Тамбов» выплатить 6,9 млн рублей за загрязнение реки Царёвки
Сегодня, 08:58
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Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу ООО «Русагро-Тамбов», подтвердив решение о взыскании с компании 6,9 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесённого реке Царёвке в Знаменском районе Тамбовской области. Таким образом, решение апелляционной инстанции осталось в силе.
Дело было инициировано областной прокуратурой в апреле 2023 года. Проверка показала, что сахарный завод «Русагро-Тамбов» осуществлял сброс неочищенных сточных вод в систему трёх прудов, расположенных рядом с предприятием, откуда загрязнённая вода попадала в реку. Лабораторные исследования зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ.
В апреле 2024 года Арбитражный суд Тамбовской области отказал в удовлетворении требований прокуратуры, сославшись на невозможность точного расчёта ущерба, поскольку в реку также поступают сточные воды из жилых районов. Однако в октябре 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил это решение и постановил взыскать с компании 6,9 млн рублей.
В январе 2025 года «Русагро-Тамбов» попыталась обжаловать это решение в кассации, но суд Центрального округа не нашёл оснований для пересмотра дела.
Параллельно продолжается уголовное разбирательство, возбужденное в апреле 2023 года по статье о загрязнении водных объектов. Однако следственные действия приостановлены, так как пока не установлено конкретное лицо, которое могло бы быть привлечено к ответственности.
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