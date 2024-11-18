Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября

Глава Тамбовской области Максим Егоров ушел в отставку

Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО

В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублей

Массовая гибель рыбы в Тамбовской области: более 8,5 тысяч рыб погибло в пруду Рогатый

Юридический институт ТГТУ отметил 30-летний юбилей

В Тамбовском гарнизонном суде началось рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией генерала Попова

Бывшего директора «Первомайскхиммаш» планируют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам на 279,6 млн рублей

В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Куликов

В Тамбове отметили 155-летие Махатмы Ганди памятным вечером в Краеведческом музее

» » При повторном рассмотрении суд взыскал с «Русагро» штраф в ₽ 150 тыс. за загрязнение реки Савалы

При повторном рассмотрении суд взыскал с «Русагро» штраф в ₽ 150 тыс. за загрязнение реки Савалы

Вчера, 12:34
Комментариев: 0
Версия для печати
Ленинский районный суд Тамбова, повторно рассмотрев административное дело ООО «Русагро-Тамбов» (филиал «Жердевский») о загрязнении реки Савалы (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), оставил в силе постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора, назначив компании штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Тамбовской области.

По информации пресс-службы, 23 и 24 января на сахарном заводе «Русагро-Тамбов» произошёл аварийный сброс сточных вод. В феврале жители села Листопадовка Воронежской области сообщили о массовой гибели рыбы в реке Савале, исток которой находится в Тамбовской области. По их мнению, это связано со сбросом промышленных отходов в районе Жердевки. Анализ проб воды, взятых 5 и 14 февраля в месте впадения ручья Безымянный в реку Савалу, показал превышение допустимых норм загрязнения.

Региональная прокуратура возбудила административное дело, предположив, что сточные воды с сахарного завода регулярно проникают через обваловку полей фильтрации в ручей Безымянный, а затем в реку Савалу, вызывая её загрязнение.

Изначально райсуд отменил постановление Роспотребнадзора о привлечении завода к административной ответственности и прекратил дело. Однако прокуратура Жердевского района обжаловала это решение в областном суде. Апелляция была удовлетворена: постановление райсуда отменили, а дело направили на повторное рассмотрение.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Коммунальная авария оставила посёлок без воды на 23 часа: прокуратура оштра ...

Дело о загрязнении ООО «Русагро-Тамбов» реки Савала отправлено на повторное ...

Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе

Тамбовское предприятие подозревают в загрязнении рек Воронежской области

В Тамбовской области произошла массовая гибель рыбы из-за сброса в реку Пол ...

Экологическая ситуация в Тамбове оставляет желать лучшего



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Валентину Воропаеву

Вчера, 16:21
0
18 ноября 2024 года у здания школы №1 в Мичуринске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы, прапорщике Валентине Сергеевиче Воропаеве, который погиб при исполнении служебного долга.

В Тамбовской области завершают капремонт крыш: строительный сезон подходит к концу

Вчера, 16:08
0
В Фонде капитального ремонта Тамбовской области подвели промежуточные итоги работы подрядчиков. Особое внимание на совещании уделили завершению ремонта крыш, что становится особенно актуальным из-за ухудшения погодных условий.

При повторном рассмотрении суд взыскал с «Русагро» штраф в ₽ 150 тыс. за загрязнение реки Савалы

Вчера, 12:34
0
Ленинский районный суд Тамбова, повторно рассмотрев административное дело ООО «Русагро-Тамбов» (филиал «Жердевский») о загрязнении реки Савалы (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), оставил в силе постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора, назначив компании штраф в размере 150 тыс.

В Тамбове вынесли приговор наркокурьерам из Узбекистана

18 ноября 2024
0
Два жителя Узбекистана приговорены к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за попытки сбыта наркотиков через интернет. Обвинение признало их виновными по статьям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, включая крупные партии.

Тамбовская областная спортивная школа признана лучшей в России по работе с детьми с ограниченными возможностями

18 ноября 2024
0
Тамбовская областная детско-юношеская спортивная школа (ОДЮСШ) завоевала звание лучшей в стране в номинации «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Высокая оценка была присуждена по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования

Жители Тамбовской области могут обратиться с проблемами здравоохранения в медицинские чаты

18 ноября 2024
0
Министерство здравоохранения Тамбовской области напоминает жителям региона о возможности оставить обращения по вопросам здравоохранения в специальных чатах в мессенджере «Телеграм».

В Тамбове провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан

17 ноября 2024
0
Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов провели очередной рейд в Тамбове. Основной целью мероприятия стало противодействие незаконной миграции и проверка лиц, получивших российское гражданство, на соблюдение обязанностей по

В Тамбове подростка осудили за избиение мужчины, приведшее к его смерти

17 ноября 2024
0
Тамбовский суд вынес приговор 16-летнему юноше, признанному виновным в избиении 54-летнего мужчины, которое завершилось его смертью. Трагедия произошла в феврале этого года в помещении круглосуточного магазина, где между подростком и мужчиной, известным местным жителям как «цыган», вспыхнул

Коммунальная авария оставила посёлок без воды на 23 часа: прокуратура оштрафовала виновных

17 ноября 2024
0
Прокуратура Тамбовского района установила, что жители посёлка Строитель городского округа Тамбов столкнулись с нарушением нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

Тамбовский суд отказал осуждённому в переводе в колонию строгого режима

17 ноября 2024
0
Суд в Тамбовской области отклонил ходатайство 49-летнего осуждённого, приговорённого к 12 годам лишения свободы за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, о переводе из колонии особого режима в колонию строгого режима.

В Тамбове на торги выставили памятник архитектуры XIX века

16 ноября 2024
0
Администрация Тамбова объявила о проведении аукциона на продажу исторического здания, расположенного на пересечении улиц Советской и А. Бебеля, 64/11. Объект культурного наследия представляет собой двухэтажный дом конца XIX века с уникальным металлическим балконом, общей площадью около 400 кв. м.

Министр экологии Тамбовской области недовольна ремонтом плотины на Цне: подрядчику грозят санкции

16 ноября 2024
0
Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова провела выездное совещание в Моршанске, чтобы оценить ход капитального ремонта плотины на реке Цне. Итоги инспекции оставили чиновника неудовлетворённым: подрядчик ООО «Самара-Стройком» не соблюдает установленные сроки, а

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

16 ноября 2024
0
В администрации Тамбова состоялось заседание рабочей группы по мониторингу исполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения города Тамбова. Обсуждались вопросы реализации концессионного соглашения в 2023–2024 годах, а также

Прокуратура Тамбовской области добилась через суд обустройства уличного освещения на Тулиновском проезде

15 ноября 2024
0
На личном приёме прокурора Тамбовской области Александра Гулягина жительница города обратилась с жалобой на отсутствие уличного освещения на Тулиновском проезде. Эта проблема долгое время оставалась нерешённой, создавая дискомфорт и опасность для местных жителей.

Суд обязал «Компьюлинк Инфраструктура ТО» вернуть 111 млн рублей в бюджет Котовска: дело о мошенничестве продолжается

15 ноября 2024
0
В июле 2023 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» более 111,6 млн рублей в пользу администрации города Котовска. Суд установил, что компания завысила стоимость оборудования при строительстве шести блочно-модульных

В Тамбове прорыв на водоводе у 4-го водозабора остаётся без ремонта уже две недели

14 ноября 2024
0
Жители Тамбова обеспокоены двухнедельной течью на водоводе, расположенном неподалёку от 4-го водозаборного узла. Видео с места прорыва уже распространилось по местным группам в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, они не раз обращались в ответственные инстанции, однако, по их

В Тамбове ремонт улицы 2-я Высотная затягивается второй год: подрядчик снова сорвал сроки

14 ноября 2024
0
Ремонтные работы на улице 2-я Высотная в Тамбове, начатые более года назад, всё ещё не завершены, несмотря на неоднократные замены подрядчиков. Вместо нового дорожного покрытия местные жители наблюдают груды стройматериалов, глубокие грязевые ямы и рытвины. Последний подрядчик, ООО «СУ1», уже

Дорога к дому ветеранов признана непригодной для проезда: прокуратура добилась ремонта через суд

14 ноября 2024
0
Местные жители обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову с жалобой на плохое состояние дороги, ведущей от «Амакс Парк-отеля Тамбов» к «Тамбовскому дому-интернату для ветеранов войны и труда». По словам горожан, участок пути, длиной около 500 метров, находится в таком

В Мучкапе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин на почве ревности

14 ноября 2024
0
В посёлке Мучкап Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки двух женщин на территории частного домовладения. По подозрению в совершении этих убийств был задержан 51-летний хозяин дома. Как сообщает следственное управление, в убийствах подозреваемый сознался,

В Рассказове модернизируют электросетевой комплекс: обновят ЛЭП и установят новые подстанции

13 ноября 2024
0
В городе Рассказово продолжается крупномасштабная модернизация электросетевого комплекса, которую проводит Рассказовский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). В рамках инвестиционной программы на сумму 36,9 млн рублей запланировано обновление воздушных линий электропередач на протяжённости

На заводе «Пигмент» в Тамбове открыли новую линию для увеличения производства присадок в топливо

13 ноября 2024
0
Тамбовский завод «Пигмент» запустил новую, седьмую линию по производству монометиланилина (ММА) — специальной присадки, улучшающей детонационную стойкость бензина. Монометиланилин предотвращает самовоспламенение топлива при сжатии, что делает его ключевым элементом для повышения качества бензина и
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги