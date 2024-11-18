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При повторном рассмотрении суд взыскал с «Русагро» штраф в ₽ 150 тыс. за загрязнение реки Савалы
Вчера, 12:34
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Ленинский районный суд Тамбова, повторно рассмотрев административное дело ООО «Русагро-Тамбов» (филиал «Жердевский») о загрязнении реки Савалы (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), оставил в силе постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора, назначив компании штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Тамбовской области.
По информации пресс-службы, 23 и 24 января на сахарном заводе «Русагро-Тамбов» произошёл аварийный сброс сточных вод. В феврале жители села Листопадовка Воронежской области сообщили о массовой гибели рыбы в реке Савале, исток которой находится в Тамбовской области. По их мнению, это связано со сбросом промышленных отходов в районе Жердевки. Анализ проб воды, взятых 5 и 14 февраля в месте впадения ручья Безымянный в реку Савалу, показал превышение допустимых норм загрязнения.
Региональная прокуратура возбудила административное дело, предположив, что сточные воды с сахарного завода регулярно проникают через обваловку полей фильтрации в ручей Безымянный, а затем в реку Савалу, вызывая её загрязнение.
Изначально райсуд отменил постановление Роспотребнадзора о привлечении завода к административной ответственности и прекратил дело. Однако прокуратура Жердевского района обжаловала это решение в областном суде. Апелляция была удовлетворена: постановление райсуда отменили, а дело направили на повторное рассмотрение.
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